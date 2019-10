České předsednictví EU má stát 1,2 miliardy korun, úřady přijmou 200 nových zaměstnanců

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová Autor: čtk

Kvůli českému předsednictví v Evropské unii ve druhé polovině roku 2022 by měly české úřady přijmout 200 zaměstnanců, náklady by se měly vejít do 1,24 miliard korun. Vyplývá to z návrhu finančního a personálního zajištění příprav pro roky 2020 až 2023, kterým se bude dnes zabývat vláda. Námitky k materiálu, který předkládá premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), mělo v připomínkovém řízení několik ministerstev.