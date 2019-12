Česká armáda dostane nové vrtulníky. Obchod stvrdili ministři obrany Česka a USA

Vrtulníkové letectvo získá osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper. Stroje by fyzicky armáda měla dostat v roce 2023. Součástí dohody je i výcvik pilotů a personálu, údržba, vybavení zbraňovými systémy či munice.

Podpis smlouvy podle Metnara otevřel novou kapitolu vzájemných vztahů, USA označil za jednoho z nejbližších partnerů České republiky. Dokončený nákup podle něj zlepší schopnosti české armády v oblasti podpory pozemních a speciálních sil, při transportu vojáků nebo odsunu raněných. „Je to velká akvizice, která samozřejmě zaručí armádě dalších x let užívat moderní techniku,“ dodal. Česká armáda podle něj obnovu vrtulníků potřebuje, protože dosud používá helikoptéry sovětské provenience, což s sebou nese potíže při servisu, údržbě, dodávkách náhradních dílů nebo při spolupráci se západními spojenci.

Podle Espera česko-americká součinnost v obraně stále roste, uzavřenou dohodu uvítal. „Je to velice důležitý moment, který ukazuje, že se posiluje naše spolupráce,“ řekl. Ocenil české zapojení v zahraničních misích v Afghánistánu, Iráku nebo Pobaltí. Obě země jsou podle něj spojenci proti „čím dál agresivnějšímu Rusku“. Vyzdvihl také českou iniciativu ohledně bezpečnosti 5G sítí v Evropě.

Tucet je jen začátek: nových amerických helikoptér bude nad Českem více

Vrtulník UH-1Y Venom ( Autor: Profimedia.cz )

Ve středu Metnar před českými novináři označil pořízení amerických strojů za velký posun ve schopnostech české armády. Náčelník generálního štábu Aleš Opata považuje výměnu letounů za krok do 21. století, protože díky systému víceúčelových a bitevních vrtulníků Venom a Viper armáda získá důležité schopnosti pro podporu pozemních sil. Kromě právě podpory pozemních či speciálních sil bude letectvo helikoptéry používat pro zajištění transportu vojáků nebo raněných. Metnar i Opata počítají s tím, že stroje mohou být časem nasazeny v zahraničních operacích.

Do výroby vrtulníků bude zapojen český obranný průmysl, podle Metnara by to mělo být z více než 30 procent. S firmou Bell již uzavřely memoranda o spolupráci státní podniky LOM Praha a Vojenský technický ústav (VTÚ) a firmy Aero Vodochody, Ray Service a VR Group.

Česko při finální fázi nákupu mohlo vybírat ze dvou nabídek americké vlády. Kromě systému H1, tedy modelů Venom a Viper, bylo ve hře pořízení 12 vrtulníků UH-60M Black Hawk za 13,2 miliardy korun. Expertní komise vedení ministerstva doporučila zvolit nabídku od firmy Bell. O rozhodnutí následně ministr informoval vládu, což je nezbytný krok v zakázkách velkého objemu.

Kromě zbrojního kontraktu spolu ve čtvrtek oba politici podle Metnara mluvili například o dalším působení v Afghánistánu. Stále podle něj platí heslo, že spojenci spolu do země přišli a společně také odejdou. Americké špičky se podle něj kloní k tomu, že tamní konflikt má především politické řešení. Tématem byla i další zbrojní spolupráce obou zemí. Esper také na tiskové konferenci připomněl tragédii v nemocnici v Ostravě a Česku kondoloval. Setkání zakončili pietou na Arlingtonském hřbitově, kde jsou pohřbeni američtí vojáci i osobnosti amerického politického života.

Ondřej Stratilík ( Autor: Euro )

