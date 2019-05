Češi volí do Evropského parlamentu. Vybírají z rekordní nabídky 39 subjektů

Babišovi přišli na obecní úřad v Průhonicích u Prahy už deset minut předem, museli čekat na chodbě. Premiér žertoval s novináři, že starší generace chodí včas a že nechtěl obtěžovat ostatní voliče. Dělal si legraci i ze sledovanosti čtvrteční televizní předvolební debaty, divil se, že by ji mohl někdo sledovat místo čtvrtfinálového utkání mezi Českem a Německem na hokejovém mistrovství světa.

Cestou od volební urny Zeman podotkl, že by novináře zajímalo, koho volil, co ale s ohledem na to, že volby jsou tajné, neřekne. Už dříve na sjezdu ČSSD ale Zeman řekl, že dá v evropských volbách hlas sociální demokracii.

„Evropské volby, ať se nám to líbí, nebo ne, jsou testem spokojenosti i s domácí politikou,“ řekl potom Zeman České televizi. Uvedl také, že pokud lidé k volbám nejdou, riskují, že jiní lidé k volbám jdou a „udělají jim peklo na zemi“.

Brexit, šéf komise i osud pravého středu. V eurovolbách jde o hodně

Volební místnosti budou tradičně otevřeny dnes do 22:00 a po noční přestávce v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky ale budou zveřejněny až v neděli hodinu před půlnocí, protože se musí čekat na konec hlasování ve všech zemích Evropské unie.

Svého volebního práva může využít zhruba 8,4 milionu českých voličů; při minulých volbách před pěti lety přišla hlasovat necelá pětina z nich. Volit mohou čeští občané, kteří nejpozději ve druhý den voleb, aktuálně tedy v sobotu 25. června, dosáhnou 18 let. Vybírat české europoslance mohou také cizinci ze zemí EU, pokud však splnili zákonem požadované náležitosti.

Evropský parlament, do kterého čeští voliči své zástupce vyslali poprvé v roce 2004, se spolupodílí na tvorbě evropské legislativy a rozpočtů. Potvrzuje také například obchodní smlouvy s třetími zeměmi.

Čtěte vše o eurovolbách 2019: