Cameron věřil, že se referendum o brexitu neuskuteční, tvrdí Tusk

Cameron vůbec poprvé referendum zmínil v roce 2013, když vládl v koalici s proevropskými liberálními demokraty. Chtěl si tak usmířit euroskeptické křídlo uvnitř konzervativců a zároveň získat na svou stranu stoupence stále populárnější Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP). Jenže jeho strana volby v roce 2015 nečekaně vyhrála a získala většinu v parlamentu. Britové pak ve slíbeném vypsaném referendu 52 procenty hlasů rozhodli, že chtějí odejít z Evropské unie. A Cameron poté, co vedl neúspěšnou kampaň za setrvání v unii, odstoupil z funkce.

„Ptal jsem se Davida Camerona: Proč jste rozhodli o tom referendu, je to tak nebezpečné, hloupé, vždyť víte…a on mi řekl, …že jediným důvodem byla jeho vlastní strana,“ uvedl Tusk v rozhovoru s britskou televizní stanicí BBC, který bude odvysílán tento měsíc. „Řekl mi, že se cítil být v klidu, protože si myslel, že neexistuje riziko referenda, protože jeho koaliční partner - liberálové - nápad na jeho vyhlášení zablokují. Ale poté překvapivě vyhrál a neměl žádného koaličního partnera. Takže David Cameron se paradoxně stal obětí svého vlastního vítězství,“ dodal Tusk. Referendum přitom označil „za největší chybu“ Cameronova života.

Podle bývalého Cameronova mluvčího ale Tuskova slova nejsou pravdivá. „David Cameron strávil celou volební kampaň v roce 2015 tím, že dával jasně najevo, že nepovede vládu, která by nevyhlásila referendum,“ napsal Craig Oliver na twitteru.

Cameron minulý týden zopakoval, že vypsání referenda nelituje. „Byl to slib, který jsem učinil dva roky před volbami v roce 2015,“ uvedl. V rozhovoru s reportérem BBC, který jej oslovil, když šel expremiér běhat, ale Cameron dodal, že hluboce lituje výsledku plebiscitu. Své nástupkyni Therese Mayové vyjádřil podporu.

Francouzský deník Le Figaro napsal, že nyní dvaapadesátiletý Cameron se od své rezignace snaží vystupovat spíše nenápadně. Opustil politiku, živí se mimo jiné projevy a koupil si luxusní maringotku do své zahrady na západoanglickém venkově, v níž plánoval sepsat paměti. Na memoáry už má smlouvu na asi milion eur. Jejich vydání ale bylo odloženo, podle britského tisku proto, aby Cameronovy komentáře nenarušily brexitová jednání. Expremiér mimo to podle britských médií dohlíží na úřad, který zřídil, když byl u moci, a který se věnuje rozvoji dovedností mladých lidí. Zasedá také ve správní radě několika organizací.

This is completely wrong. @David_Cameron spent the whole of the 2015 election campaign making clear he would not lead any form of Government that didn’t have a referendum. Look at almost any interview he did. The coalition as “excuse to bail” is a myth. https://t.co/0mq2Q44ns2