Bývalý Trumpův poradce Stone ovlivňoval svědky a lhal Kongresu, hrozí mu 20 let

Obvinění, kterým Stone čelil, vzešla z práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který objasňoval vliv Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016. Stone podle vyšetřovatelů předem věděl o zveřejnění e-mailů Demokratické strany na portálu WikiLeaks.

Podle obžaloby rovněž vyhrožoval moderátorovi Randymu Credicoovi, aby ho přinutil podpořit údajně lživou výpověď o ukradené poště, kterou Stone v Kongresu učinil. „Připrav se na smrt!“, „Jsi krysa a špicl!“ psal Credicoovi.

So they now convict Roger Stone of lying and want to jail him for many years to come. Well, what about Crooked Hillary, Comey, Strzok, Page, McCabe, Brennan, Clapper, Shifty Schiff, Ohr & Nellie, Steele & all of the others, including even Mueller himself? Didn’t they lie?....