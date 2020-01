Bývalý ministr zemědělství Jurečka bude kandidovat na předsedu KDU-ČSL

Jurečka se o kandidatuře dlouho rozhodoval, zásadní pro něj byl názor manželky. Sjezd vnímá jako dobrou příležitost nejen pro změnu předsedy, ale také pro obnovu předsednictva. „Myslím, že je určitá obnova potřeba. Jsem za to rád, že i takhle to členové současného předsednictva jsou ochotni vnímat,“ řekl. Kdyby Jurečka nebyl zvolen předsedou, chce se ucházet i o pozici místopředsedy, pokud nenastanou nečekané okolnosti.

Výborný dříve uvedl, že na mimořádném sjezdu požádají současní místopředsedové strany o potvrzení svých mandátů, které získali na řádném březnovém sjezdu. Jsou jimi vedle Bartoška také Šárka Jelínková, Bohuslav Niemiec, Štěpán Matek a Petr Hladík.

Předseda liberecké KDU-ČSL Matek dnes řekl, že na post místopředsedy rezignuje a nebude se o něj znovu ucházet. Hlavním důvodem je, že se na poslední chvíli rozpadla několik měsíců domlouvaná spolupráce pro krajské volby se Starosty pro Liberecký kraj, chce se tak jako předseda krajské lidovecké organizace zaměřit na blížící se volby.

Předsednictvo by podle Jurečky mělo být posíleno o výrazné osobnosti, které by zvýšily důvěru lidí v KDU-ČSL a výkon samotných lidovců. Jmenoval například Zdechovského nebo předsedu sněmovního evropského výboru Ondřeje Benešíka. „Myslím, že část předsednictva, které bylo doposud, by měla dál pokračovat, ale dát prostor pro to, aby se řady předsednictva rozšířily,“ dodal Jurečka.

Život po životě: co dnes dělá Bohuslav Sobotka?

Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš ( Autor: Profimedia.cz )

Ohledně možné spolupráce KDU-ČSL s ostatními subjekty před parlamentními volbami v roce 2021 Jurečka uvedl, že pokud se nezmění volební zákon, je skoro nereálné vytvořit smysluplnou předvolební koaliční spolupráci.

Podle Jurečky je důležité, aby se lidovci zaměřili na potřeby lidí, jako důležitá témata zmínil dostupnost bydlení, výstavbu dopravní infrastruktury nebo důchodový systém. Zlepšit je podle něj nutné také komunikaci s lidmi. Chtěl by, aby se KDU-ČSL stala stranou s širokým koaličním potenciálem. Se všemi stranami s výjimkou KSČM a SPD je podle něj možné vést dialog o formě spolupráce po volbách.

Kandidaturu na předsedu už dříve vyloučili bývalý šéf strany Pavel Bělobrádek, nynější první místopředsedkyně KDU-ČSL a senátorka Jelínková či europoslankyně Michaela Šojdrová. Na kandidaturu nepomýšlí ani hejtman Zlínského kraje a bývalý předseda Jiří Čunek.

Současné vedení KDU-ČSL vzešlo ze sjezdu loni v březnu. Výborný tehdy ve volbě předsedy porazil Jurečku i Bartoška a vystřídal Bělobrádka, který lidovce vedl více než osm let. Výborný se rozhodl skončit v čele strany z rodinných důvodů, na konci září mu náhle zemřela manželka na srdeční selhání. Má tři děti a v minulosti zdůraznil, že rodič je víc než politik. Rozhodnutí Výborného dnes Jurečka ocenil.

Čtěte také:

Na hraně propasti: podpora ČSSD v září klesla na 5 procent

Komentář: Kde vzít na předvolební guláš

Volební model: ANO se vrátilo nad 30 procent, polepšili si i Piráti a ODS

Z představitelů stran lidé nejvíc věří Babišovi, nejméně Okamurovi, vyplývá z průzkumu

Průzkum: ANO stále vede, preference mu ale klesají. Piráti se dotahují

Volební model: ANO si v září polepšilo, Piráti i ODS mírně oslabili