Bude britské zdravotnictví na prodej? Američané mají zájem, tvrdí Corbyn

Dokument, o němž Corbyn mluvil, je podle BBC News necenzurovaný text o šesti kolech schůzek amerických a britských činitelů v Londýně a Washingtonu mezi červencem 2017 a červnem 2019. Byla to přípravná jednání před zahájením oficiálních obchodních rozhovorů.

O setkáních už dříve bez větších podrobností informovala britská média. Podle tisku během nich vyšlo najevo, že USA mají zájem jednat s Británií o cenách léků a především o prodloužení patentů, které by ukončilo používání levnějších generických léků. Dokument také zmiňuje, že Washington chce „naprostý přístup na (britský) trh“ a považuje to za startovní bod oficiálních rozhovorů. Na co případně britští vyjednavači přistoupili, není jasné.