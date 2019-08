Brusel chce založit bilionový fond na podporu evropských firem vůči americkým a čínským gigantům

Z tiskového střediska EK ale server Politico obdržel sdělení, že „nikdo z týmu zvolené předsedkyně o tomto tajemném Evropském fondu pro budoucnost neslyšel“. Listu Financial Times, který o zřízení fondu rovněž informoval, kancelář sdělila, že Evropský fond pro budoucnost není součástí oficiálního politického programu příští komise.

Vytvoření takzvaného Evropského fondu pro budoucnost je podle webu Politico mezi dalšími návrhy obsaženými v dokumentu o 173 stranách, které sahají od stavby včelích úlů na veřejných budovách až po větší omezení sociálních médií. Dominantním tématem je vybudování obranyschopné Evropy, která může přijmout tvrdé obchodní kroky vůči Washingtonu a Pekingu a současně dávat větší sumy z veřejných peněz do evropského podnikání „těžkého kalibru“.

„Vznik a vedoucí postavení soukromých konkurenčních firem ze zemí mimo EU, které disponují bezprecedentními finančními prostředky, má potenciál zničit stávající dynamiku inovací a postavení průmyslu EU v určitých odvětvích,“ uvádí se v argumentaci pro vytvoření nového fondu. Mezi společnostmi, vůči nimž by Evropa měla vybudovat rivaly, figurují Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba a Tencent. „Evropa takové společnosti nemá, a to představuje riziko pro hospodářský růst, pracovní místa a vliv Evropy na klíčové strategické sektory,“ píše se v dokumentu.

Technologické firmy, giganty moderní ekonomiky, jsou v defenzivě - ovšem často ze špatných důvodů. Na ty dobré teprve pomalu dochází. Čtěte více v eseji Hromy budoucích bouří

Na rozdíl od většiny stávajících unijních fondů pro výzkum a vývoj, z tohoto by byly prostředky investovány přímo do vlastního kapitálu. Z toho je patrné, že Brusel by mohl přijmout mnohem shovívavější přístup k veřejnému financování průmyslu, když usiluje o rozvoj domácích talentů, upozornil server.

Brusel má pevnou strategii investic do výzkumu a vývoje ve strategických sektorech, od technologických firem k farmaceutickému průmyslu. Nový návrh však posouvá úsilí o vybudování „evropských šampionů“ o významný krok dál. „Provozní režim fondu by se zaměřil na dlouhodobý kapitálový přístup založený na obchodním, ziskově orientovaném modelu,“ píše se v dokumentu a dodává se v něm, že „fondu to umožní splnit strategický cíl podpory evropských šampiónů při zachování finanční stability“.

Dále čtěte:

Google porušuje GDPR, tvrdí studie. Dtest a další spotřebitelské organizace si na něj stěžují

Unie se shodla na směrnici o digitálním copyrightu. Má posílit práva tvůrců

Strmý růst Productboardu: úspěšný český startup nabírá několik lidí měsíčně

Česko je šestou nejlepší evropskou zemí pro startupy. V čele žebříčku Německo