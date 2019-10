Britští poslanci schválili konání předčasných voleb v prosinci

Pokud Británie schválí „rozvodovou“ dohodu před uplynutím nové lhůty, může opustit unii dříve. I to vše ale záleží na výsledku předčasných voleb a následném rozložení sil v budoucím zákonodárném sboru.

Nové volby parlament podpořil po odmítnutí několika navrhovaných dodatků drtivou většinou 438 hlasů ku 20 i díky tomu, že jejich vypsání podpořili opoziční labouristé, kteří se, slovy svého lídra Jeremyho Corbyna, těší, až se zbaví této „lehkomyslné a zničující konzervativní vlády“. Britové budou v posledním měsíci roku volit poprvé od roku 1923.

Podle Corbyna je nyní vyloučeno, že by Británie odešla z EU bez dohody, což byla podmínka labouristů pro to, aby vypsání voleb podpořili.

Nově zvolený parlament má podle konzervativního premiéra Borise Johnsona hlasovat o nové brexitové dohodě, kterou vyjednal předminulý týden v Bruselu. Jediným způsobem, jak se dostat ze současného patu, je podle Johnsona „obnovit parlament a dát lidem volbu“.

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.