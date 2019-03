Britští poslanci i napotřetí odmítli vládní brexitovou dohodu

Dnes poslanci rozhodovali na rozdíl od prvních dvou hlasování jen o samotné dohodě, nikoli o souběžně dojednané politické deklaraci o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií. Oddělením obou dokumentů vláda splnila podmínku předsedy sněmovny Johna Bercowa, který odmítl, aby zákonodárci dvakrát hlasovali o stejném návrhu. Předseda Evropské rady Donald Tusk v reakci na výsledky hlasování svolal na 10. dubna mimořádný summit EU.

Poprvé poslanci Dolní sněmovny hlasovali o brexitové dohodě v polovině ledna. Tehdy ji podpořilo 202 poslanců a odmítlo 432, a britská vláda tak utrpěla historicky největší porážku v parlamentu. Podruhé se hlasovalo 12. března, kdy dohodu podpořilo jen 242 zákonodárců a proti se jich postavilo 391. Dnes rozdíl v počtu hlasů pro a proti dohodě činil 58.

Podle původního plánu měla Británie opustit Evropskou unii dnes o půlnoci.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit