Britští konzervativci navýšili náskok, ukázal průzkum. Kampani dominuje brexit

růzkum byl proveden 7. a 8. listopadu a účastnilo se ho 1598 dotazovaných. Na třetím místě podle něj zůstávají liberální demokraté, pro které by hlasovalo 17 procent voličů.

Podpora konzervativců vzrostla i podle jiného průzkumu provedeného společností BMG pro list Independent. Johnsonovu stranu by volilo 37 procent dotazovaných, zatímco opoziční labouristy 29 procent. Podpora třetích liberálních demokratů je pak 16 procent. Společnost BMG vyzpovídala mezi 5. a 8. listopadem 1504 respondentů.

Od svého červencového nástupu do čela strany a vlády Johnson sliboval, že s koncem října skončí také britské členství v unii, ať by měla země z bloku vystoupit na základě dohody nebo bez ní. Upravenou „rozvodovou“ dohodu se mu ale nepodařilo prosadit v parlamentu a nakonec byl nucen dojednat tříměsíční odklad brexitu. Osud britského odchodu z EU tak zůstává neznámý i skoro tři a půl roku po referendu, které jej zahájilo, a rozhodnout by o něm mohly právě prosincové volby. Britové budou v posledním měsíci roku volit vůbec poprvé od roku 1923. Země by pak měla Evropskou unii opustit na konci ledna 2020.

Velká listopadová Corbynova revoluce: labouristé chtějí rozdávat podle socialistického vzoru

Šéf labouristů Jeremy Corbyn ( Autor: čtk )

Čtěte také:

Komentář: Co rozhodne britské volby

Stejný návrh jako v sobotu. Šéf britského parlamentu Bercow zrušil debatu o brexitové dohodě

Smrtící koktejl pro Británii: Johnson, brexit a skotský nacionalismus

Velká listopadová Corbynova revoluce. Labouristé chtějí rozdávat podle socialistického vzoru

Chce brexit i Poláky. Britská firma je za levnou sílu z Východu ráda