Britským premiérem bude Johnson, divoký brexit se přiblížil realitě

Ve finálovém kole volby lídra Johnsona podpořilo 92 153 členů strany, zatímco jeho rivala, ministra zahraničí Jeremyho Hunta, přibližně poloviční počet hlasujících. Výsledek téměř 50denního vnitrostranického výběru oznámila předsedkyně poslaneckého klubu konzervativců na mítinku v Londýně.

Johnson v projevu po svém zvolení poděkoval rivalu Jeremymu Huntovi a poraženého šéfa diplomacie ocenil jako kvalitního soupeře. Poděkoval také odcházející premiérce Therese Mayové, která ve funkci končí kvůli neúspěchu své brexitové strategie.

Někdejší starosta Londýna a zastánce rázné rozluky od unijních struktur připomněl heslo své volební kampaně, kterým bylo „zajistit brexit, sjednotit zemi a porazit (šéfa labouristické opozice) Jeremyho Corbyna“. „Nyní ještě musíme povzbudit naši zemi. Brexit dokončíme 31. října a využijeme všech příležitostí, které přinese,“ řekl Johnson, jehož zvolení i projev doprovázel velký potlesk.

Připustil také, že jeho zvolení do čela konzervativců, které ho automaticky vynese i do premiérského křesla, nebude všem po chuti. „Vím, že budou lidé, kteří zpochybní vaše moudré rozhodnutí,“ řekl členům strany Johnson. „Kampaň skončila a práce začíná,“ dodal v závěru svého proslovu.

Končící premiérka Mayová by měla z úřadu odstoupit ve středu, načež její nástupce zamíří za královnou Alžbětou II., která jej jmenuje předsedou vlády. Johnsonovi se tak podle médií splní dlouholetý sen, ačkoli ještě v roce 2015 jako starosta Londýna označil za pravděpodobnější než svůj nástup do sídla premiérů Downing Street 10 to, že se po smrti „převtělí do olivy“.

Politik známý kontroverzními výroky a komickým vystupováním se o post předsedy vlády ucházel už před třemi lety po brexitovém referendu, tento pokus ale hned na počátku selhal. Poté působil ve vládě Mayové jako ministr zahraničí, než loni v létě odstoupil kvůli nesouhlasu s brexitovým plánem premiérky.

Johnson po Mayové, jak píše agentura Reuters, zdědí hlubokou politickou krizi vyvolanou rozhodnutím Británie opustit EU. Do aktuálně platného termínu brexitu dnes zbývá 100 dní a nastupující premiér chce do té doby zásadně změnit „rozvodovou“ dohodu s EU třikrát odmítnutou v dolní komoře britského parlamentu. Při neúspěchu této snahy by se podle všeho snažil Británii z unie vyvést bez dohody o podmínkách odchodu. Dolní sněmovna však na začátku roku opakovaně odmítla i tuto variantu.

Johnson nicméně slibuje, že za 31. říjen už se brexit odkládat nebude, a chce opět vystupňovat přípravy na brexit bez dohody. „Samozřejmě nasadíme do akce náš plán a budeme se připravovat na odchod 31. října, za každou cenu… stůj co stůj,“ řekl nedávno v rozhovoru s rozhlasovou stanicí TALKRadio.

Boris Johnson (55) • Bývalý ministr zahraničí a bývalý novinář Johnson je zastáncem úplné odluky Británie od unijních struktur. Demisi na úřad ministra zahraničí podal loni v létě kvůli neshodám ve vládě kolem plánu odchodu země z EU, společně s ministrem pro brexit Davidem Davisem a Davisovým prvním náměstkem Stevem Bakerem. • Evropskou unii označuje Johnson za „novou Římskou říši“. Tvrdí, že odchod bez dohody by pro Británii nebyl zásadní problém. • Jako novinář proslul kontroverzními komentáři, euroskeptickými postoji nebo podporou války v Iráku. Později se stal šéfredaktorem konzervativního magazínu The Spectator. • V roce 2001 byl Johnson zvolen do parlamentu, ale poté se jeho politická kariéra občas ocitla v ohrožení. V květnu 2008 jej zvolili starostou Londýna a svou funkci těsně obhájil i v roce 2012, kdy se v Londýně konaly olympijské hry. V roce 2016 se rozhodl neusilovat o třetí mandát. • Náruživý cyklista Johnson je autorem řady knih, ale i skandálních výroků. Kritiku například sklidil za svůj výrok o tom, že „Napoleon, Hitler, zkoušeli to různí lidé a vždy to skončilo tragicky… EU se snaží dělat totéž, i když odlišnými metodami.“ Ve svých výrocích nešetří ale ani sebe: „Pod mou pečlivě udržovanou fasádou užvaněného šaška se neskrývá nic jiného než užvaněný šašek.“

