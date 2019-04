Britský parlament schválil návrh vylučující brexit bez dohody. Umožní případný další odklad

Sněmovna lordů učinila v textu dříve schváleném Dolní sněmovnou několik změn, které následně podpořili i poslanci dolní komory, informovala britská média.

Návrh, který dolní komora přijala ve čtvrtek nejtěsnějším poměrem hlasů 313 ku 312, dává poslancům právo upravit případnou délku odkladu brexitu, pokud by premiérka nevyjednala podmínky, jež by vyloučily neřízený odchod. Mayová v pátek požádala předsedu Evropské rady Donalda Tuska o odklad brexitu do 30. června, šéf unijních summitů však podle médií považuje za lepší možnost flexibilního prodloužení termínu odchodu o rok. Odklad musí jednomyslně schválit lídři 27 unijních zemí, kteří se sejdou ve středu v Bruselu.

Návrh schválený parlamentem potřebuje formální souhlas Buckinghamského paláce, aby se stal zákonem. To se podle médií dá očekávat v nejbližších hodinách.

Podle organizátorky vládní agendy v Dolní sněmovně Andrey Leadsomové kabinet v souladu s nově přijatým zákonem naplánoval na dnešek devadesátiminutovou debatu v Dolní sněmovně, v níž by poslanci měli dát najevo, jak má Mayová ve věci odkladu ve středu postupovat.

