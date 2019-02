Britské labouristy opustilo sedm poslanců, vadí jim způsob řešení brexitu i antisemitské výpady

„Jsem zklamán tím, že tito poslanci již nedokážou pokračovat ve společné práci pro labouristickou politiku, která v uplynulých volbách inspirovala miliony,“ uvedl Corbyn. „Konzervativní vláda se neschopně postavila k brexitu, zatímco labouristé vytyčili sjednocující a důvěryhodný alternativní plán,“ dodal.

Již bývalí členové labouristů mají společné mimo jiné to, že prosazují druhé referendum o brexitu. Nyní se sjednotili pod uskupením pojmenovaném Nezávislá skupina. „Milujeme naši zemi a jsme přesvědčeni, že Británie si zaslouží mnohem více než naši rozvrácenou politiku,“ uvedli poslanci ve společném prohlášení. Je to odkaz na jejich heslo „Politika je rozvrácená, pojďme to změnit“.

Poslanec Chris Leslie prohlásil, že strany, ke které se před mnoha lety přidal, se zmocnila politika tvrdého levicového ražení. Vedení labouristů pak obvinil z úzkoprsé a překonané ideologie. „Podle nich se svět dělí na utlačovatele a utlačované, třídní nepřátele, ačkoli moderní svět je mnohem komplikovanější,“ řekl. Dodal, že by bylo nezodpovědné, kdyby se Corbyn stal premiérem.

Luciana Bergerová uvedla, že se začala stydět za to, že je členkou Labouristické strany. Labouristé podle ní nedokázali reagovat na výpady proti Židům ve svých řadách.

Postup sedmi poslanců, který je podle listu The Guardian největším rozkolem labouristů od března 1981, kdy se odtrhla skupina čtyř straníků, ostře odsoudilo mládežnické křídlo labouristů.

„Na couvnutí zbabělců a úšklebky zrádců nehledě, postaráme se o to, aby zdejší stožár dále patřil rudé zástavě,“ uvedli mladí labouristé kritickým rýmem.

S kritickými komentáři přišli i labourističtí poslanci, kteří odchodu svých kolegů litují. „Je to strašný den pro Labouristickou stranu a pro každého, kdo nás potřebuje,“ napsala na twitteru poslankyně Lisa Nandyová. Její kolegyně Lucy Powellová uvedla, že je z dnešní události velmi smutná. „Považuji to za špatné rozhodnutí. Neexistuje jiná cesta za progresivní a spravedlivější zemí, než je živá a silná Labouristická strana,“ dodala.

