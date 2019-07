Britská vláda se připravuje na brexit bez dohody. V novou dohodu s EU nevěří

„Celá vláda bude nyní naplno pracovat“, aby se na vystoupení Británie z EU připravila, prohlásil Gove. „S novým premiérem (Borisem Johnsonem) a s novou vládou… opustíme Evropskou unii 31. října. Bez nějakých 'jestli' a 'ale'. Bez dalších odkladů. Brexit je tu,“ uvedl Gove.

Ministr financí Sajid Javid listu Sunday Telegraph řekl, že vláda plánuje investovat asi miliardu liber do přípravy říjnového odchodu Británie z EU, ať už s dohodou či bez dohody.

Vysoké mimořádné výdaje mají připadnout mimo jiné na jednu z největších veřejných informačních kampaní, jejímž cílem je zajistit, aby jednotlivci i firmy byli na vystoupení Británie z EU bez dohody přichystány.

Finance by měly jít i na 500 nových příslušníků pohraniční stráže a případné vybudování nové infrastruktury kolem přístavů.

Smrtící koktejl pro Británii: Johnson, brexit a skotský nacionalismus

Konzervativní politik Boris Johnson. ( Autor: Profimedia.cz )

Javidův předchůdce v úřadu Philip Hammond čelil kritice stoupenců brexitu, že na přípravu země na odchod z EU bez dohody nevynaložil dostatek peněz, uvedla agentura Reuters.

Premiér Boris Johnson dal již ve čtvrtek ve svém prvním projevu po nástupu do funkce jasně najevo, že jeho vláda je odhodlána dodržet termín vystoupení Británie z EU 31. října. S EU by chtěl Johnson vyjednat novou dohodu, která by byla pro Británii lepší než ta, již dojednala jeho předchůdkyně Theresa Mayová. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ale ve čtvrtek znovu zdůraznil, že EU o žádné nové dohodě jednat nebude. V takovém případě je prý Johnson připraven vyvést zemi z EU bez dohody.

Dále čtěte:

Johnson svým bombastickým jazykem přede zlatou nit. Chlubí se citováním Homéra ve starořečtině

Konečně bez Bruselu: v Británii se rodí zdravější systém dotací pro zemědělce

Poláci zachraňují Británii: loví pro království doktory z východu EU

Chce brexit i Poláky. Britská firma je za levnou sílu z Východu ráda

Brexitáři slibovali lidem více peněz. Už nyní Britové přišli za rok o týdenní plat