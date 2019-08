Britská vláda přidala miliardy na přípravy brexitu

„Vzhledem k tomu, že do odchodu Spojeného království z Evropské unie zbývá jen 92 dní, je nezbytně důležité, abychom zintenzivnili plánování,“ řekl včera ministr financí Sajid Javid. Zdůraznil, že Británie chce dohodu s EU, trvá ale na tom, aby z ní zmizela podle něj „antidemokratická“ irská pojistka. Ta má po brexitu zabránit hraničním kontrolám mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Pokud se dohodu uzavřít nepodaří, nebude podle Javida Londýn váhat odejít i bez ní.

Dodatečné více než dvě miliardy liber by se měly použít mimo jiné na zajištění hranic, vytvoření zásob léků a podporu firem. Část peněz poputuje také na logistiku - zajištění trajektové dopravy a skladovacích prostor. Zhruba 138 milionů liber (3,9 miliardy Kč) ministerstvo financí vyčlenilo na osvětovou kampaň, která by podle agentury Reuters mohla být jednou z největších v mírových dobách. Část této sumy poputuje také na konzulární pomoc Britům, kteří by se po brexitu bez dohody dostali do problémů v zahraničí.

Jak by mohla tato varianta odchodu z EU vypadat v praxi rozebírá vládní dokument vytvořený v posledních týdnech úřadování premiérky Theresy Mayové, který zveřejnila televize Sky News. V interním materiálu s označením „citlivé“ zřejmě britská vláda poprvé shrnula nejčernější scénáře brexitu bez dohody.

Čtěte komentář: Přichází bavič Boris, který se chce zalíbit všem. Teď to ale nepůjde

Makrooko Miroslava Zámečníka ( Autor: Mladá fronta )

První den po odchodu bez dojednaných podmínek by mohl podle dokumentu přinést zpomalení přepravy zboží a osob z Británie do EU, de facto ukončit obchodování se zemědělskými produkty na irské hranici či způsobit výkyvy na finančních trzích. Do 14 dní by se mohla dostavit panika spotřebitelů a problémy s dodávkami potravin, hrozí také zvýšená aktivita organizovaného zločinu „včetně pašování lidí a nelegální migrace“. V kolonce „první měsíc“ se pak uvádí „potenciální výzvy ohledně práva a pořádku“ v Severním Irsku nebo možnost návratu Britů, kteří by nebyli schopni plnit podmínky pro pobyt v členských zemích unie.

Oznámení ministerstva financí znamená, že britská vláda na přípravy na brexit bez dohody vydá celkem nejméně 6,3 miliardy liber (178 miliard Kč), upozornila agentura Reuters.

Javidův předchůdce Philip Hammond, který je odpůrcem neřízeného odchodu Británie z EU, čelil kritice z řad příznivců brexitu, že na možnost odchodu bez dohody Spojené království málo připravuje.

Stínový ministr financí John McDonnell v reakci na Javidův krok uvedl, že jde o „odpudivé mrhání penězi daňových poplatníků“, neboť většina poslanců v parlamentu před časem dala jasně najevo, že odchod Británie z EU bez dohody chtějí zablokovat. „Tato vláda mohla vyloučit brexit bez dohody a ty miliardy vynaložit na školy, nemocnice a lidi,“ řekl McDonnell.

Dále čtěte:

Smrtící koktejl pro Británii: Johnson, brexit a skotský nacionalismus

Johnson svým bombastickým jazykem přede zlatou nit. Chlubí se citováním Homéra ve starořečtině

Konečně bez Bruselu: v Británii se rodí zdravější systém dotací pro zemědělce

Poláci zachraňují Británii: loví pro království doktory z východu EU

Chce brexit i Poláky. Britská firma je za levnou sílu z Východu ráda

Brexitáři slibovali lidem více peněz. Už nyní Britové přišli za rok o týdenní plat

Zemětřesení v britském kabinetu. Johnson zásadně rekonstruoval vládu