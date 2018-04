Britové údajně zjistili zdroj novičoku. Má jím být tajná ruská laboratoř

Podle deníku The Times byli britští vyšetřovatelé kombinací poznatků vědců a zpravodajských informací schopni už ve dnech bezprostředně po útoku zdroj otravné látky identifikovat. List se přitom odvolal na zdroje v bezpečnostních službách. Novičok prý pochází z tajné ruské laboratoře. Bezpečnostní experti si nejsou stoprocentně jisti, ale o místě výroby jsou přesvědčeni s vysokou mírou pravděpodobnosti, upozornil list.

Že jde o novičok, potvrdili už dříve britští vědci v chemických laboratořích v Porton Downu. Kde byla látka vyrobena, ale nezkoumali, což ostatně podle britských i ruských expertů ani není technicky možné.

Tajemník německého ministerstva zahraničí pro vztahy s Ruskem Gernot Erler vyzval Británii, aby předložila důkaz, že Rusko stálo za otravou. Uznal, že Londýn zřejmě disponuje dalšími informacemi, ty však nejsou veřejně známé a celá kauza je tudíž netransparentní.

Britští vyšetřovatelé podle listu The Daily Mail rovněž prověřují totožnost Rusa, který den před otravou Skripalových cestoval ve stejném letadle, v němž se dcera někdejšího agenta Julija vracela z Moskvy do Londýna. Podezřelá osoba strávila v Británii jen několik hodin a policie zkoumá, za jakým účelem muž z Ruska přijel, napsal deník.

Julija Skripalová dnes prostřednictvím policie poskytla vyjádření o svém zdravotním stavu a uvedla, že se jí každým dnem vracejí síly. „Jistě si uvědomujete, že celá záležitost je poněkud dezorientující, a doufám, že budete respektovat mé soukromí a soukromí mé rodiny během mé rekonvalescence,“ dodala Skripalová.

Od amerického velvyslanectví v Moskvě ráno odjely tři autobusy, které podle médií dopravily na letiště diplomaty vyhoštěné z Ruska. Moskva minulý týden nařídila 60 pracovníkům amerického diplomatického zastoupení odjezd ze země. Vedle vyhoštění diplomatů rozhodlo Rusko o uzavření amerického konzulátu v Petrohradě.

Rusko dnes opustí i další vypovězení diplomaté včetně trojice Čechů. Mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová ČTK sdělila, že jeden český diplomat již odcestoval, zbylí dva tak učiní během dne.

Sestřenice Skripalové Viktorija řekla, že se do Británie za otrávenou příbuznou hodlá vydat, aby mimo jiné zjistila, „zda se chce vrátit do vlasti“. V rozhovoru s The Times vyslovila také podezření, že by za otravou mohl být Julijin bývalý partner, který je prý lačný peněz.

Pomoc Viktoriji nabídla Marina Litviněnková, vdova po bývalém ruském agentovi otráveném v Londýně v roce 2006 radioaktivním poloniem. Litviněnková žije v Británii a podle zpravodajské stanice BBC nabídla veškerou pomoc, protože se v minulosti ocitla v podobné situaci jako Skripalovi.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov prohlásil, že kvůli další démonizaci Ruska se organizují hrubé provokace. Vyhoštění ruských diplomatů, ke kterému přistoupila Británie a její spojenci, označil za výsměch mezinárodnímu právu, diplomatické etice i obyčejné slušnosti.

Přečtěte si také: