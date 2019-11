Británie občany Unie příliš neláká, stále více jich odchází

Brexit, ilustrační foto Autor: čtk

Čistá migrace ze zemí Evropské unie do Británie je nejnižší za posledních 16 let, dosáhla jen 48 tisíc. Čistá migrace je rozdíl mezi počtem cizinců, kteří do země nově přišli, a těmi, kteří zemi opustili. ONS bere v úvahu ty občany EU, kteří v Británii zůstali aspoň 12 měsíců.