Brexit je nejhorší nápad za sto let, tvrdí šéf Ryanairu. Druhé referendum by podle něj dopadlo opačně

Výsledek jednání o vystoupení Británie z EU firmu podle O'Learyho víceméně neovlivní, protože Ryanair je v unii registrován. „Brexit se mnohem výrazněji dotkne leteckých společností registrovaných v Británii,“ domnívá se šéf největších nízkonákladových aerolinek v Evropě.

Za nejlepší řešení současné situace považuje O'Leary přechodné období, během nějž „si to Londýn promyslí a nakonec v EU zůstane.“ Kdyby mělo dojít na druhé referendum, věří irský manažer v jiný výsledek než v hlasování z roku 2016. Myslí si totiž, že by přišlo hlasovat více mladých lidí.

O'Leary také uvedl, že Ryanair by mohl své podnikání v příštích letech rozšířit akvizicí „jedné či dvou aerolinek.“ Nebude to ale podle něj „nic velkého“, podmínkou by bylo, aby takové akvizice firmě přinesly nové letecké základny v Evropě.

Ryanair létá do desítek zemí, včetně České republiky. Loni přepravil zhruba 139 milionů cestujících.

