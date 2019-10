Brexit Česku uškodí, myslí si většina Čechů

Brexit, ilustrační foto Autor: čtk

Většina Čechů, konkrétně zhruba 67 procent, si myslí, že brexit Česku uškodí. O tom, že by naopak případný odchod Británie z Evropské unie mohl České republice prospět, jsou přesvědčena jen čtyři procenta respondentů. Zbytek buď soudí, že nebude mít žádný vliv, nebo si to netroufá posoudit. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median z přelomu září a října, jehož výsledky dnes zveřejnil deník Dnes.