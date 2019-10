Britský premiér Boris Johnson při projevu v Dolní sněmovně v Londýně během debaty o návrhu zákona o odstoupení od smlouvy EU v úterý 22. října 2019. Autor: ČTK/AP/Jessica Taylor

Britský premiér Boris Johnson včera pozastavil projednávání prováděcího zákona k brexitové dohodě. Udělal to poté, co utrpěl porážku v Dolní sněmovně, kde poslanci odmítli vládní harmonogram pro schvalování tohoto obsáhlého dokumentu předpokládající, že vše se stihne za pouhé tři dny. Johnson po své další parlamentní prohře doplnil, že vláda nyní musí zrychlit přípravy na možnost brexitu bez dohody. Do nyní platného data odchodu Británie z Evropské unie zbývá devět dní.