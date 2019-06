Brexit bez dohody si přeje 28 procent britských voličů

YouGov se na preferovanou podobu brexitu ptal 1680 dospělých Britů a 43 procent z nich uvedlo, že jejich první volbou by bylo zrušení odchodu z unie. Zbylí respondenti se přiklonili k odchodu z EU na základě dohody zahrnující setrvání v jednotném unijním trhu a celní unii (16 procent), nebo k odchodu podle podmínek „rozvodové“ dohody uzavřené loni v listopadu (13 procent).

Podpora pro brexit bez dohody, který by znamenal potřebu kontrol zboží na britských hranicích a mohl by také přinést zavedení cel, zřejmě mezi britskými voliči pomalu roste. V březnové anketě YouGov tuto možnost upřednostnilo 23 procent dotázaných, o dva měsíce dříve to bylo 22 procent. Loni v září uvedlo jen 18 procent respondentů tuto podobou odchodu z unie jako variantu, s níž by byli spokojeni.

„Jedním z následků kandidatury Borise (Johnsona na pozici lídra konzervativců) a jeho premiérství bude legitimizace brexitu bez dohody. Podpora roste. Zastánci odchodu jej začnou vnímat jako jediný 'skutečný' brexit. Všechno ostatní pak jako 'zradu',“ napsal dnes na twitteru politolog Univerzity v Kentu Matthew Goodwin.

Řada britských komentátorů zároveň uvádí, že o možnosti odchodu bez dohody se před referendem z roku 2016 příliš nemluvilo. Někteří připisují rostoucí podporu pro toto vyústění i končící premiérce Therese Mayové a jejímu nesčetněkrát opakovanému sloganu „žádná dohoda je lepší než špatná dohoda“.

