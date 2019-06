„Borisi, pochlap se,“ vzkazuje Jeremy Hunt Johnsonovi a zve ho na debatu

Od počátku probíhající volby nového lídra konzervativců je Johnson považován za jasného favorita, bývalý starosta Londýna ale v posledních týdnech prakticky nedává rozhovory a odmítl také dorazit na první debatu kandidátů vysílanou minulou neděli. Sky News plánovala debatu mezi finálovou dvojicí uchazečů na úterý, Johnson o ni ale stále nejeví zájem.

„Já tam budu. Tak nebuď zbabělec Borisi, pochlap se a ukaž národu, že se umíš vypořádat s intenzivním dohledem, jaký bude zahrnovat nejtěžší práce v zemi,“ napsal Hunt v komentáři v The Times. „Nový premiér potřebuje legitimitu danou tím, že své argumenty učinil veřejně a nechal je podrobit zkoumání,“ míní ministr zahraničí.

S podobnou výzvou přišel v neděli známý moderátor televize ITV Piers Morgan, který je tváří pořadu Good Morning Britain. „Ahoj Borisi Johnsone. Tvůj soupeř bude zítra (v pondělí) na GMB. Ty nás už několik let ignoruješ. Co kdyby si sebral trošku odvahy a dorazil v úterý? Jestli chceš řídit zemi, nemůžeš pořád utíkat před těžkými otázkami,“ napsal moderátor na twitter.

Hi @BorisJohnson - your opponent is on @GMB tomorrow. You’ve bottled us for several years now, how about growing a pair & coming on Tuesday...

.. if you want to run the country you can’t keep running away from tough questions.