Bolsonaro vyměnil šéfa policie, aby byl informován o svých synech, ukazuje nahrávka

Brazilská média o víkendu zveřejnila úryvky z videonahrávky z dubnové schůze vlády prezidenta Jaira Bolsonara, po níž prezident vyměnil šéfa federální policie. Z nahrávky podle médií vyplývá, že to udělal proto, aby byl informován o vyšetřování svých synů. Bolsonaro tvrdí, že ani videonahrávka nedokazuje, že by se snažil do práce policie zasahovat. Na dubnové schůzi podle místních médií zazněla z úst Bolsonara i dalších ministrů také vulgární slova na adresu guvernérů kvůli jejich opatřením proti šíření koronaviru.

„Co udělali tihleti týpci s koronavirem, to ho… guvernéra Sao Paula, to ho.. guvernéra Rio de Janeira,“ říká na videu Bolsonaro s odkazem na omezení, která tito guvernéři přijali proti šíření koronaviru a která už dříve kritizoval a některá napadl i u ústavního soudu. Bolsonaro pandemii covidu-19 zlehčuje a tvrdí, že primární je zachovat chod ekonomiky.

„Nemohu být zaskočen zprávami (z médií). Federální policie mi nedává informace,“ rozčiluje se také na videonahrávce z 22. dubna Bolsonaro. „Nebudu čekat, až budou obtěžovat moji rodinu, nebo mé přátele,“ dodal, přičemž pro „obtěžovat“ použil opět vulgární slovo. „Když nemůžu změnit šéfa (policie), vyměním ministra, tečka,“ křičel na schůzi Bolsonaro. Podle BBC byl o video zveřejněné v pátek na stránkách nejvyššího soudu takový zájem, že stránky soudu zkolabovaly.

Souhlas se zveřejněním videa dal soudce nejvyššího federálního soudu Celso de Mello, který vyšetřuje, zda Bolsonaro zasahoval do práce federální policie. Ta totiž vede vyšetřování jeho dvou synů. Podezření, že Bolsonaro zasahuje do práce policie, vznesl minulý měsíc bývalý soudce a od loňského ledna ministr spravedlnosti Sérgio Moro, který 24. dubna podal demisi. Důvodem byl jeho spor s Bolsonarem kvůli výměně šéfa policie.

Proti zveřejnění nahrávky vystupovala vláda i generální prokuratura, která navrhovala zveřejnit pouze části, které se týkají vyšetřování. Soudce de Mello také předal generálnímu prokurátorovi žádost opozičních členů parlamentu, aby byl v rámci vyšetřování prověřen i Bolsonarův mobilní telefon. Prezident na to reagoval na twitteru slovy: že mobil nikomu nedá a pokud by mu ho zabavili, byl by to podle něj „začátek ústavní krize“ a „porušení svobody vyjadřování“.

Šíření fake news i možná zpronevěra

Federální policie vyšetřuje dva ze čtyř Bolsonarových synů. V jedné kauze prověřuje Carlose Bolsonara, který je radním v Riu de Janeiro a je je podezřelý z podpory šíření falešných zpráv s cílem poškodit kritiky vlády. V druhé kauze je vyšetřován senátor Flávio Bolsonaro, podezřelý ze zpronevěry a podvodů v době, kdy byl poslancem (únor 2003 – únor 2019) regionálního parlamentu státu Rio de Janeiro.

Z videonahrávky zveřejněné v pátek podle místních médií také vyplývá, že na dubnové schůzi například i ministr školství Abraham Weintraub kritizoval soudce nejvyššího soudu, aniž by je jmenoval, za to, že označili za neústavní některé kroky vlády z posledních týdnů. „Já bych všechny ty vagabundy poslal do vězení a začal bych se STF (nejvyšší federální soud),“ prohlásil na schůzi Weintraub.

Také ministryně pro lidská práva a záležitosti žen a rodiny Damares Alvesová na schůzce kritizovala guvernéry a starosty, kteří zavedli v zemi omezení ve snaze zabránit šíření koronaviru. „Až pandemie skončí, guvernéři a starostové se budou zodpovídat před soudem a budeme pro ně žádat i vězení,“ křičela na schůzi vlády Alvesová.

Ministr životního prostředí Ricardo Salles zas na schůzce prohlásil, že by se mohlo využít toho, že veřejnost je soustředěna na koronavirus, a že by vláda tak mohla zmírnit omezení pro rozšiřování zemědělské půdy v Amazonii. Po zveřejnění videa Sallese kritizovali ekologové, Salles to ale odmítl s tím, že jeho slova byla vytržena z kontextu.