Boj o šéfa komise pro kontrolu GIBS vyhrálo ANO. Povede ji Mašek

Místo v čele komise pro kontrolu GIBS se uvolnilo potom, co na ně rezignoval začátkem března Zdeněk Ondráček (KSČM). Ke zvolení bylo nutných 88 hlasů. Mašek jich dostal 105, Majerová Zahradníková 37 a Ferjenčík 30.

Za ostudu vládnoucí koalice, ať už se k ní hlásí kdokoli, označil Maškovu volbu předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Situace je pro budoucnost podle něho nebezpečnější a skandálnější než předchozí zvolení Ondráčka, proti němuž se zvedla vlna odporu kvůli jeho působení u pohotovostního pluku za socialismu. Potom, co bývalý agent Státní bezpečnosti, trestně stíhaný premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) „sejmul“ ředitele GIBS Michala Murína, je do čela kontrolní komise zvolen zaměstnanec politické divize společnosti, kterou Babiš vlastnil, prohlásil Kalousek.

Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek dokonce mluvil o politickém převratu v Česku. „Ubíráte právo opozici možnost kontrolovat to, co děláte,“ řekl. Podle Bartoška se vytváří prostor pro spekulaci o nezávislosti vyšetřování případu Čapí hnízdo, v němž policie Babiše stíhá. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše přestalo platit pravidlo, že kontrolní komise by měla vést opozice. „Já už počítám, že do té sbírky těch všech důležitých hráčů v kauze Čapí hnízdo chybí snad jen policejní prezident,“ řekl Bartoš.

„Všichni jste stafáž, pokud vám to nedošlo,“ vmetl poslancům ANO Jan Farský (STAN). Jeho vystoupení vyvolalo jak vlnu potlesku, tak bušení do lavic. Farský nařkl poslance ANO, že rozkládají spravedlnost a likvidují možnost lidí se spravedlnosti domáhat.

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek naopak podotkl, že opozice se nedokázala shodnout na jediném kandidátovi do čela komise. Proto ANO postavilo kandidáta vlastního. Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik zase uvedl, že si nevšiml, že by se v minulosti respektovalo právo KSČM jako opoziční strany mít vedení kontrolních orgánů.

Inspekce bezpečnostních sborů budila v posledních týdnech pozornost hlavně kvůli sporu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) s jejím ředitelem Michalem Murínem. GIBS koncem února oznámila, že Babiš se několikrát s Murínem sešel a na schůzkách vyzval šéfa inspekce k rezignaci, což by se obešlo „bez skandálu“. Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru a zpochybnil hospodaření inspekce.

V úterý Murín oznámil, že z funkce odstoupí ke konci dubna a odejde do civilu. Pokud by ředitelem zůstal, mohlo by to podle něho vést ke zpochybňování výsledků práce GIBS.

Sněmovní opozice soudí, že se Babišova vláda snaží získat kontrolu nad bezpečnostními sbory včetně inspekce. Premiérův postup kritizuje i kvůli jeho trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo.

