Bloomberg proti všem. Bojí se debat a kandidaturu si chce koupit, útočí na něj rivalové

Napětí mezi kandidáty Demokratické strany se stále stupňuje. Primárky začínají už 3. února v Iowě. Nejbližší debata, která může ovlivnit nerozhodnuté voliče, je na programu příští týden tamtéž. Jedno výrazné jméno se jí ale neúčastní. Michael Bloomberg totiž nesplňuje podmínky. Pětiprocentní podporou sice v některých průzkumech disponuje, nevyhovuje ale pravidlům strany v ohledu příspěvků. Nutnou hranicí je příspěvek na kampaň od alespoň 225 tisíc dárců. Bývalý starosta New Yorku si přitom celou kampaň financuje sám.

Volební štáby ostatních kandidátů tvrdí, že se Bloomberg debatám vyhýbá úmyslně, aby se nemusel zodpovídat ze svého působení v úřadu starosty New Yorku a hájit své názory. Podle nich si sedmasedmdesátiletý podnikatel jede svoji hru a odmítá se řídit zažitými pravidly vedení kampaní.

„Je to na Demokratické straně,“ brání se Bloomberg. „Má zkrátka pravidlo, že se nemůžete zúčastnit debaty, pokud nemáte stovky tisíc dárců. Ale já si neberu žádné peníze od nikoho. Kampaň si financuji sám,“ řekl webu Politico s tím, že kdyby přijal peníze od dárců, přišel by o svou nezávislost. „Lidem naslouchám, ale nenechám je, aby si mě koupili,“ dodal.

Podle svých konkurentů si ale právě on chce koupit nominaci Demokratické strany a právo utkat se s Donaldem Trumpem. „Když máte tolik peněz jako on, získáváte obrovskou moc. Můžete s ní ovlivňovat výsledky a ohýbat je ve svůj prospěch,“ řekl v rozhovoru pro Politico Faiz Shakir, manažer kampaně Bernieho Sanderse. „A přesně o to se Bloomberg v těchto volbách snaží. Říká si, že se do nich vloží pozdě, nebude dělat místní kampaně, vyhne se debatám a všem otázkám a prostě si nominaci koupí,“ dodal.

Bloomberg navíc pro začátek ostrého boje zvolil značně netradiční a podle politologů i riskantní strategii. Hned první primárky v Iowě vynechá, stejně jako další souboje ve státech New Hampshire, Nevada a Jižní Karolina. Do voleb vstoupí až v březnu. Manko chce dohnat masivní kampaní, pro kterou v poslední době najal 800 nových členů. „Přeskakuje demokratickou část voleb,“ stěžuje si na Bloombergův postup jedna z favoritek Elizabeth Warrenová.

Někdejší starosta New Yorku a majitel známé zpravodajské agentury si ale z kritiky a útoků protikandidátů těžkou hlavu nedělá. Také díky masivní reklamní kampani v televizích totiž v poslední době v průzkumech posiluje a znervózňuje dosavadní favority.

„Kdybych měl kandidáta s neomezenými prostředky, řekl bych mu, aby neztrácel čas s debatami. Pokud si vše dokážete zafinancovat sami, jste v pohodě. A Demokratická strana s tím nemůže nic udělat,“ schvaluje Bloombergovu strategii zkušený konzultant volebních kampaní Colin Strother.

Michael Bloomberg (77) Datum narození: 14. února 1942 Studoval na Johns Hopkins University a Harvard Bussiness School 1973 – 1981: generální partner u investiční banky Salomon Brothers V roce 1981 založil vlastní zpravodajskou agenturu. 2002 – 2013: starosta New Yorku Ve funkci starosty New Yorku pobíral symbolický plat jeden dolar ročně. Je rozvedený, žije s přítelkyní. Má dvě děti.

