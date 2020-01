Bloomberg posiluje volební štáb. Najal 800 nových členů

Primárky, na nichž se bude rozhodovat o protikandidátovi Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách, začnou 3. února v Iowě. Ostře sledované soupeření v jednom z nejdůležitějších států ale Michael Bloomberg vynechá, stejně jako pozdější primární volby ve státech New Hampshire, Nevada a Jižní Karolína. Neobvyklá volební strategie je podle amerických médií značně riskantní.

Březnový vstup do voleb má být ale ze strany Bloombergova volebního štábu razantní. Miliardář podle Reuters najal v těchto dnech 800 nových členů svého volebního týmu, z nichž 500 bude působit v asi třicítce států a 300 v hlavní volební základně v New Yorku. Podle Bloombergova mluvčího Dana Kanninena bude vstup do volebního procesu rázný. „Budeme bojovat všude. Abychom porazili Donalda Trumpa, budujeme tu nejrobustnější celostátní organizaci,“ řekl mluvčí.

Klinč newyorských starostů: Bloombergova kandidatura rozlítila de Blasia

Michael Bloomberg (vlevo) a Bill de Blasio ( Autor: Profimedia.cz )

Sedmasedmdesátiletý Bloomberg zatím podle průzkumů zaostává za favority demokratických primárek, kterými jsou bývalý viceprezident Joe Biden, senátorka Elizabeth Warrenová a senátor Bernie Sanders. Kampaň si politik a mediální magnát platí sám, jeho jmění se odhaduje na 53 miliard dolarů (1,2 bilionu korun). Podle jeho demokratických soupeřů Warrenové a Sanderse si chce volební vítězství koupit.

Od poloviny loňského listopadu do poloviny prosince utratil Bloomberg za televizní volební reklamu 76 milionů dolarů (1,7 miliardy korun), což je víc než všichni jeho soupeři dohromady.

Přečtěte si profily dalších kandidátů:

Pete Buttigieg: mluvčí mileniálů, který dokáže oslovit dárce

Tulsi Gabbardová: kontroverzní liberálka a veteránka z války v Iráku

Amy Klobucharová: pragmatička se slovinskými kořeny