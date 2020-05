Bez roušky jen při jídle a v noci výdej jedině přes okénko. Vojtěch představil režim pro restaurace

Ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení, která se znovu otevřou veřejnosti 25. května, bude platit povinnost nošení roušky pro personál i hosty. Lidé u stolů ji budou moci odložit jen při konzumaci jídla a pití. Při dalším pohybu po restauraci ji budou muset mít nasazenou. Restaurace, hospody, noční kluby či diskotéky budou muset být uzavřeny mezi 23:00 a 06:00. Občerstvení budou moci v této době prodávat přes výdejové okénko, řekl na páteční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

U vstupu do stravovacího zařízení i na zahrádku bude muset být pro hosty dezinfekce na ruce. Před usazením nové skupiny hostů bude muset personál dezinfikovat stůl a židle. Provozovatelé musí bránit shromažďování lidí a dohlížet na dodržování povinného odstupu. Pokud je to možné, odstup by měli dodržovat i pracovníci.

Provozovatelé dále musejí bránit přeplnění vnitřních prostor, v případě nutnosti mají vytvořit koridor ohraničený například barevnými páskami pro pohyb hostů. Upřednostňována by měla být nadále bezkontaktní platba namísto hotovostní.

Pro mytí a oplachování nádobí je doporučená teplota vody 60 stupňů Celsia. Personál by si měl pravidelně mýt ruce, minimálně jednou za hodinu a pokaždé, když bude v kontaktu s přepravními bednami, dokumenty od dodavatelů či platebními kartami.

Gastronomické provozy byly od 14. března kvůli zamezení šíření koronaviru uzavřeny. Občerstvení mohly prodávat přes výdejní okénka nebo rozvoz. Od pondělí mohou hosty obsluhovat na zahrádkách.

Ani na koupalištích se lidé roušek nezbaví

Na koupalištích budou lidé muset po 25. květnu nosit roušky, nutné nebudou jen do vody, při cestě k ní nebo při pobytu na lehátku či ručníku. Kapacita bude omezena na deset metrů čtverečních na osobu, povinné jsou dvoumetrové rozestupy. Před vstupem si návštěvníci musí vydezinfikovat ruce.

Povoleno bude využívat i sprchy a šatny ob jednu skříňku. Provozovatelé koupališť musí stanovit osobu zodpovědnou za dodržování opatření. Nejméně dvakrát až třikrát denně musí provozovatelé dezinfikovat všechna zařízení, která návštěvníci používají. Tobogany jsou povoleny, musí se ale dodržet rozestupy 1,5 metru i ve frontě, atrakce typu vlnová řeka jsou zakázány.

Kapacita bazénů bude omezena na pět metrů čtverečních na osobu v části pro plavce a tři metry čtvereční v části pro neplavce. S výjimkou bazénů pro plavání kojenců musí být voda chlorovaná na maximální povolenou míru. Ve vířivkách je třeba kapacitu upravit tak, aby byly dodrženy rozestupy 1,5 metru, v sauně musí být plocha čtyři metry krychlové na jednoho návštěvníka.