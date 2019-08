Benešová vyjednala 251 milionů korun navíc. Ministerstvo spravedlnosti dostane z rozpočtu 31 miliard

Většinu přidaných prostředků - 200 milionů korun - získá Vězeňská služba. „Chtěli jsme srovnat příkrosti mezi hasiči a Vězeňskou službou, protože kdyby se postupovalo tak, jak bylo navrženo, tak by to bylo nespravedlivé vůči Vězeňské službě,“ uvedla Benešová. „Zrušili jsme škrt provozních výdajů u Vězeňské služby, což je to samé, s čím jsem vyhověla policii a hasičům,“ doplnila Schillerová. Hasiči si v uplynulých dnech vyjednali 400 milionů korun navíc, policie dostala přidáno 1,1 miliardy korun.

Dalším 50 milionů korun poputuje na dostavbu pražského Justičního areálu Na Míčánkách. Naopak na areál v Českých Budějovicích ministerstvo další požadované prostředky nezískalo. „To tak v životě chodí. Život není, to co my chceme, ale to, co máme, takže musíme umět dělat kompromisy. Já chápu, že výstavby jsou dneska problematické, takže tam jsme trochu couvli,“ řekla k tomu Benešová, která upozornila, že oproti ostatním ministrům žádala po Schillerové „spíše drobné“.

Letos ministerstvo spravedlnosti hospodaří s částkou zhruba 30,490 miliard. Částka zahrnuje i prostředky z EU a dalších finančních mechanismů, jako jsou například tzv. norské fondy.

Ministerstvo dnes zveřejnilo, že v příštích dvou letech výrazně ušetří na provozních nákladech, a to díky nákupům na centrálním tržním místě. Uvedlo, že náklady za energie klesnou o 18 procent, což podle úřadu znamená úsporu 87 milionů korun - 71 milionů za plyn a zbytek za elektřinu.

