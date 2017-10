Bělobrádek uznává neúspěch KDU-ČSL, funkce se ale nevzdá

„Celkově jsme zatím získali 5,81 procenta a deset mandátů, je to ztráta čtyř mandátů, není to tedy úspěch,“ řekl Bělobrádek k neúplným výsledkům voleb. Netěší ho ani celkový výsledek. „Nemůžeme být spokojeni s celkovými výsledky, zvítězily protestní a antisystémové strany,“ řekl.

Před volbami Bělobrádek říkal, že by za úspěch považoval vylepšení předchozího výsledku, tedy nejméně 6,7 procenta hlasů a 14 získaných mandátů. Dnes nicméně uvedl, že nevidí důvod na předsednickou funkci rezignovat, protože se mu podařilo i podruhé dostat KDU-ČSL do Sněmovny. Výsledky voleb bude podle něj v úterý analyzovat předsednictvo strany, v pátek potom širší vedení.

O povolební spolupráci je Bělobrádek připraven jednat i s ANO, ale odmítá se účastnit vlády, v níž by byli trestně stíhané osoby. Vyloučil také, že by lidovci mohli z opozice podporovat kabinet, na kterém by se neúčastnili.

