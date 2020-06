Babiš viní EP z tlaku na českou justici. Za rezoluci prý mohou tuzemští europoslanci

Za rezolucí Evropského parlamentu podle premiéra Andreje Babiše (ANO) stojí čeští europoslanci, kteří dělají vše pro to, aby Českou republiku v Bruselu poškodili. Babiš to řekl v reakci na páteční kritické usnesení Evropského parlamentu kvůli jeho možnému střetu zájmů. Rezoluce se podle něj snaží ovlivnit výsledek auditních procesů v rámci EU.

Premiér ve svém vyjádření také kritizuje Evropský parlament, že bez jakýchkoliv konkrétních znalostí a důkazů nabádá k činění kroků ve vztahu ke konkrétnímu trestnímu řízení na území Česka. To může být podle něho vnímáno jako důkaz politického a mediálního tlaku na tuzemský justiční systém a vměšování do vnitřních záležitostí, které patří nezávislým a hlavně nepolitickým orgánům.

Poslanci Evropského parlamentu v pátek jasnou většinou hlasů schválili usnesení kritické k Babišovu možnému střetu zájmů. Český premiér podle europoslanců zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu Evropské unie a zároveň kontroluje holding Agrofert. Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Právně nezávazné usnesení podpořilo 510 poslanců, 53 jich bylo proti a 101 se zdrželo hlasování.

„Tu rezoluci nechci moc komentovat. Jak každý ví, stojí za ní čeští europoslanci, kteří dělají vše jen pro to, aby Českou republiku v Bruselu poškodili,“ uvedl Babiš. „Je to pořád to samé. Politický boj přenesený některými českými politiky a stranami z České republiky do Evropského parlamentu,“ dodal.

Na rezoluci ho zarazily dvě věci. „Ta rezoluce se evidentně snaží ovlivnit výsledek auditních procesů v rámci EU. To, že se opírá o závěry mise CONT (Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu), která měla už před svou cestu do České republiky o svém výsledku úplně jasno, nemá ani smysl víc rozebírat,“ uvedl jednu výtku.

Evropský parlament dále kritizoval, že „bez jakýchkoliv konkrétních znalostí a důkazů nabádá k činění kroků ve vztahu ke konkrétnímu trestnímu řízení na území České republiky“. „To může být podle mě vnímáno jako důkaz politického a mediálního tlaku na justiční systém v ČR a vměšování do vnitřních záležitostí, které patří nezávislým a hlavně nepolitickým orgánům,“ uzavřel premiér.