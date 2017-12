Babiš uvedl do úřadu zbývající ministry. Zaměří se na potravinovou soběstačnost nebo revizi inkluze

Ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) chce vedle zlepšení potravinové soběstačnosti také zabránit snížení evropských dotací pro české zemědělce po roce 2020. Vyloučil možnost prodeje státních podniků Budvar a Lesy ČR. Tématem pro Babiše je také rozdílná kvalita potravin v různých evropských státech.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) by mělo připravovat nový stavební zákon, řešit dostupnost bydlení a pracovat na změně kompetenčního zákona. Nová šéfka ministerstva Klára Dostálová (za ANO) by při úpravě kompetencí měla transformovat resort na ministerstvo veřejného investování, o část agendy by pak měla přijít. Cestovní ruch má například převzít ministerstvo kultury, ještě před tím chce Dostálová dokončit hlavně novelu zákona o místních poplatcích, na které již MMR začalo pracovat.

Nový ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO) chystá novelu zákona o památkové péči. Chce připravit systém integrující programy památkové péče, aby byla podpora systematická. Plánuje také investice do výstavby nových objektů pro kulturní instituce. Babiš řekl, že je v plánu další zvyšování platů v kultuře. Na rozdíl od Dostálové chystá Šmíd personální změny, i když až na základě podrobného seznámení s prací každého člověka na ministerstvu.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) chce řešit finanční revizi inkluze, tedy společného vzdělávání. Nechce, aby náklady na inkluzi zasáhly do zvyšování platů školských pracovníků. Platy se zvedly naposledy učitelům o 15 procent a nepedagogickým pracovníkům o deset procent v listopadu. Odbory požadují pro pedagogy růst na 130 procent průměrné mzdy do roku 2020. Plaga by chtěl, aby se zvyšovala více netarifní část platů. Mohlo by to podle něj pomoct ředitelům, aby lépe oceňovali jednotlivé zaměstnance podle toho, jak jsou pro školu důležití. Babiš kritizoval státní příspěvky pro soukromé školy. Stát má podle něj vlastní kapacity pro umístění žáků.

