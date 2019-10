Babiš ustoupil komunistům. Do úhradové vyhlášky přibude dalších 4,9 miliardy korun

Podle původního znění vyhlášky má být příští rok na zdravotní péči k dispozici 334 miliard korun. „Když vezmeme ty rezervy a k tomu 4,9 miliardy, tak se bavíme kolem 10,8 miliardy přibližně. To si myslím, že je blízko představám zástupců KSČM,“ uvedl po jednání Babiš. Filip dodal, že skrze vyhlášku se rozdělí i zhruba šest miliard, které plánovalo ministerstvo distribuovat nad její rámec. „V podstatě se otevře úhradová vyhláška a prostřednictvím vyhlášky se celkový ten objem prostředků zvýší o 10,8 miliardy, což považuji za dobrý kompromis v řešení krize ve zdravotnictví,“ řekl.

Z dnešních jednání s poskytovateli péče vyplynulo, že peníze přidané do úhradové vyhlášky budou kompenzovat zvýšení platů a navýší se o 300 milionů rozpočet na domácí péči. „Do vyhlášky jde řádově asi 4,8, téměř 4,9 miliardy, v tom si víceméně rozumíme, definitivně kolik půjde do vyhlášky a jak to bude, to ještě samozřejmě budeme diskutovat s ministrem a úředníky, ale nebude to míň, než jsme se tady domluvili,“ uvedl.

Podle předchozí dohody měly pojišťovny rozdělit šest miliard podle smluv se zdravotnickými zařízeními tam, kde to bude podle nich potřeba. „Ty samozřejmě jsou domluveny a jsou i v těch plánech,“ řekl Babiš. Definitivní dohoda ohledně vyhlášky by měla vzniknout do příštího pátku, uvedl Babiš.

Předseda KSČM předpokládá, že komunisté na základě dnešní dohody pravděpodobně podpoří vládní návrh rozpočtu v prvním čtení Sněmovny. Hlasovat o tom nyní bude výkonný výbor, který dá doporučení poslancům.

Babiš několikrát úpravy vyhlášky odmítl, dnes je připustil kvůli schválenému zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře. „Je tady problém s plošným navýšením 1500 korun pro všechny zaměstnance. Musíme se nad tím zamyslet a neopakovat chybu z loňského roku, kdy byla nejdřív vyhláška a v ní to nebylo zohledněno,“ vysvětlil dříve Babiš.

Maléru naproti. Výdaje státu požírají vše, co přinesla konjunktura

