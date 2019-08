Babiš se sešel se Zemanem. Prezidenta požádal o rychlé řešení problému s ministrem kultury

„Je to teď na panu předsedovi Hamáčkovi, kdy s tím přijde. Ale určitě si myslím, že všichni chceme tento problém už konečně mít za sebou. Já jsem i požádal pana prezidenta, jakmile to nastane, aby bylo potom možné nějakým způsobem rychle problém dořešit a aby ta vláda byla kompletní a aby mohla fungovat,“ řekl Babiš. Navržení nového kandidáta musí podle premiéra předcházet lepší komunikace, než tomu bylo v případě Šmardy.

„Předpokládám, že jméno se dozvím co nejdřív. Budu kontaktovat pana předsedu Hamáčka a uvidíme, kdy to přijde. Potom budu postupovat podle mých kompetencí. To znamená, že bych požádal o stažení nominace pana Šmardy a o novou nominaci,“ dodal Babiš s tím, že to udělá okamžitě.

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. ČSSD požádal o navržení jiného kandidáta. V závěru minulého týdne Šmardu odmítl i Babiš, mimo jiné kvůli jeho výrokům z poslední doby. Šmarda se v pondělí vzdal nominace kvůli výtkám prezidenta i předsedy vlády. Podle Babiše tím odblokoval situaci.

Babiš v pátek po návratu z dovolené v televizi Prima Šmardu zkritizoval. Řekl, že s ním ve vládě nebude, neboť není dobrý kandidát a na základě jeho mediálních vystoupení má obavu z toho, že by ve vládě jenom kritizoval. „Bylo to moje rozhodnutí. Já jsem s prezidentem o tom nemluvil. Postupuji podle mých kompetencí a práv a v podstatě na to, jak jsem se vyjádřil, neměl nikdo vliv. Rozhodl jsem se tak sám na základě různých mediálních vystoupení. Já se k tomu nechci vracet, je to za námi a ta debata už je zbytečná,“ řekl dnes premiér.

Zemana Babiš pozval na jednání vlády 16. září, na němž bude kabinet schvalovat rozpočet na příští rok. Prezident podle premiéra potvrdil svoji účast. Babiš také uvedl, že se v pondělí večer domluvil s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), že na 9. září po zasedání vlády svolá tripartitu k vyjednávání o platech.

