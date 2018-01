Babiš s Faltýnkem požádají o vydání ke stíhání. Zpráva OLAF se nás netýká, tvrdí premiér

„Požádáme o vydání a nemá to žádnou souvislost se schůzí o jednání v důvěru vlády,“ uvedl Babiš. Podle obou politiků nemají policisté pro jejich obvinění důkazy a zatajují důkazy, které naopak jejich vinu vyvracejí.

Babiš před jednáním výboru uvedl, že lituje, že ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) nezbavil mlčenlivosti bývalého detektiva Jiřího Komárka, který byl pozván na dnešní jednání. Míní, že má ke kauze podobný postoj. „Tenhle komplot zorganizovala mafie, která tady dlouho kradla miliardy,“ prohlásil Babiš.

Premiér také ostře zkritizoval zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která se týká Čapího hnízda. Prohlásil, že se v ní nepíše o tom, že by byl spáchán podvod. Tvrdí také, že se zpráva jeho a Faltýnka vůbec netýká. „Nikdo nic neukradl, nebyla žádná korupce,“ řekl Babiš.

Ve zprávě OLAF je přitom uvedeno, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace. Postup farmy při žádosti o dotaci by tak mohl být jako podvod hodnocen. „Nevím, co bylo porušeno. Myslím, že ta žádost byla v pořádku. Není to podvod, žádný podvod o tom neexistuje,“ řekl dnes Babiš.

Podle poslanců z imunitního výboru mohli Babiš a Faltýnek požádat o vydání k trestnímu stíhání mnohem dříve. Podotkli, že žádost policie přišla před několika měsíci. Předseda mandátového a imunitního výboru, který Babiše vyslýchá od 8:15 a Faltýnka pozval na 8:40, Stanislav Grospič (KSČM) novinářům řekl, že Babišův krok odpovídá tomu, jak se zachoval při hlasování o vydání ke stíhání v září, kdy rozhodovala předchozí Sněmovna.

„Myslím, že to je správný postup ve špatný čas. Žádost přišla v listopadu, tak nevím, proč jsme museli čekat dva měsíce,“ řekl novinářům člen výboru a místopředseda Pirátů Jakub Michálek. Myslí si, že pokud Sněmovna dnes o vydání politiků ANO rozhodne, může přistoupit k hlasování o důvěře v Babišův menšinový kabinet. Rozhodnutí Babiše kvitovali i poslanec ODS Marek Benda, lidovec Marek Výborný a předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

„Oceňuji, že se pan Babiš chce nechat vydat. Doufám jenom pevně, že to není předem domluveno s poslanci SPD, že je zase nevydají oni, to by byla šaškárna na občany,“ uvedl Gazdík při příchodu na výbor. Zopakoval, že kauza je podivná a všichni by měli mít právo se obhájit před nezávislým soudem. Na rozdíl od Babiše rozumí tomu, že ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) odmítl před jednáním zbavit mlčenlivosti bývalého detektiva Jiřího Komárka. Zvát k výslechu člověka, který podle soudu porušil svoje povinnosti, když obvinil policejního prezidenta z úniku informací, by podle něj bylo bláznovství. „Jsem rád, že náš ministr vnitra není blázen,“ uvedl.

Poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09) později novinářům řekl, že se mandátový a imunitní výbor rozhodl, že Komárka dnes nebude vyslýchat. „Když nebyl zbaven mlčenlivosti, tak by nám nemohl nic říct,“ vysvětlil Kalousek.

