Babiš: Pokud si ČSSD nepřeje být ve vládě, má to jasně říct

Babiš v pátečním rozhovoru mimo jiné řekl, že ve vládě odmítá být s kandidátem ČSSD na ministra kultury Michalem Šmardou (ČSSD). Jeho jmenování tento týden odmítl po několika měsících prezident Miloš Zeman, ČSSD kvůli jeho otálení dříve hrozila odchodem z koalice. Babiš dodal, že problémy nespočívají jen ve sporu o Šmardu. „Je to samozřejmě o vztazích v koalici, o názorech na různé věci, o rozpočtu,“ uvedl.

Premiér mimo jiné kritizuje to, že ČSSD našla řadě straníků a zaměstnanců místa na svých ministerstvech a dalších úřadech. „Proč sociální demokracie má všude lidi z Lidového domu, proč je platí stát, proč si to neplatí sami. Máme na plno věcí rozdílné názory. Pokud to tak má být stále, tak potom to není dobrá situace pro budoucnost naši vlády,“ konstatoval.

Babiš řekl, že spolupráce s Hamáčkem začala dobře a jejich komunikace byla dobrá. „Z jeho strany si myslím, že se ani nedá nic vyčítat, ale v rámci sociální demokracie samozřejmě je strašně moc různých hlasů, názorů, kritiky i na naše hnutí, na vládu. Stále tam probíhá nějaký boj o jejich pozice. Mám pocit, že se stále snaží najít argumenty, aby v té vládě nebyli. Potom oni se musí rozhodnout. Pokud nechtějí být ve vládě, tak ať to jasně řeknou,“ uvedl premiér.

Poslední zhasne. Kdysi hrdá značka „socdem“ je v troskách

Jan Hamáček a Andrej Babiš odcházejí ze schůzky s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech ( Autor: čtk )

Podle Hamáčka se ČSSD vyjádřila už několikrát, zda chce ve vládě být. „Ale můžu to zopakovat. Ano, za předpokladu, že bude dodržována ústava a koaliční smlouva a schválený rozpočet nám umožní fungování našich ministerstev,“ napsal na twitteru.

Pan premiér @AndrejBabis chce slyšet, zda chce být ČSSD ve vládě. Řekli jsme to několikrát, ale můžu to zopakovat. ANO, za předpokladu, že bude dodržována ústava a koaliční smlouva a schválený rozpočet nám umožní fungování našich ministerstev. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 17, 2019

Kvůli krizi kolem Šmardy má Babiš na úterý domluvenou schůzku s prezidentem, ještě předtím by se měl sejít s Hamáčkem. Předseda ČSSD v pátek v reakci na Babišova slova o Šmardovi uvedl, že je překvapen, že premiér změnil názor, když Šmardu na ministra prezidentovi sám navrhl. Dodal, že ČSSD trvá na dodržení ústavy a koaliční smlouvy. V pátek by mohlo situaci opětovně řešit předsednictvo sociální demokracie, které je nejdůležitějším orgánem mezi sjezdy.

ČSSD v posledních týdnech důrazně kritizuje také návrh státního rozpočtu připravený ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Favorizuje podle nich resorty vedené hnutím ANO. Sociální demokraté před závěrečným prázdninovým vyjednáváním se Schillerovou žádali přes 20 miliard korun pro svá ministerstva navíc, klíčová jednání o rozpočtu ministerstev vnitra a práce se ještě neuskutečnila.

