Babiš o abolici: Zemanovo prohlášení je zbytečné, vyvolává vášně

Premiér Andrej Babiš Autor: čtk

Premiér Andrej Babiš považuje za zbytečnou diskusi, zda by pode požadavků ústavy podepsal případné rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, kterým by hlava státu zastavila Babišovo stíhání v případu Čapího hnízda. Zeman ve čtvrtek oznámil, že by o takzvané abolici rozhodl, pokud by bylo pravomocně zastavené stíhání obnoveno. Babiš řekl, že by jen komentoval nesmyslné spekulace, protože trestní stíhání bylo zastaveno a žádný trestný čin se nestal.