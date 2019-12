Babiš: Na zveřejnění auditu Evropské komise nemám vliv, zákon jsem dodržel

Ředitel české pobočky organizace Transparency International David Ondráčka řekl České televizi, že české ministerstvo pro místní rozvoj by mělo auditní zprávu zveřejnit. Je podle něj ve veřejném zájmu, aby se do ní mohla veřejnost podívat.

„Je zcela absurdní, že Brusel vykládá český zákon, navíc úplně nesmyslně, když zákon 'lex Babiš' byl namířen pouze proti mně s cílem vyštvat mě z politiky. Lex Babiš jsem dodržel, postupoval jsem přesně podle něj, vložil jsem firmu do svěřenských fondů,“ řekl Babiš. Lex Babiš je nazývána novela zákona o střetu zájmů, na jejímž základě musel vložit svoji firmu do svěřenských fondů.

Audit podle Babiše není konečný. Poukazoval na to, že komise dopracovala audit jen „několik minut“ před tím, než skončila a začala fungovat nová komise. „Jestli se to zveřejní, nebo nezveřejní, já na to nemám žádný vliv,“ prohlásil premiér.

