Babiš kritizoval roztříštěnost v podpoře exportu, agentury by se měly spojit

„Jde o to, aby zastupování bylo na jednom místě. Ať se spojí CzechTrade s CzechInvestem, ta doba se změnila. Teď tam zase vymysleli Tým Česko. Co to je?“ řekl český premiér a kritizoval v této oblasti „věčný souboj mezi ministerstvem zahraničí, průmyslu a obchodu a ještě ministerstva pro místní rozvoj“. Doplnil, že až na konci dubna nastoupí do funkce nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, rád by s ním téma agentur na podporu exportu a celé zahraniční sítě probral a našel nějaké řešení.

Havlíček s Babišem souhlasí. „Změny budou zcela zásadní. Zaprvé se musí cítit komfortně zákazník, tedy v tomto případě podnikatel. Státní agentury musí být pod jednou střechou, tam kde se dá bezproblémově zaparkovat nebo dojet metrem, kde se příjemně jedná. Dále musí uspořit stát, protože bude-li vše pod jednou střechou, stačí jedno ekonomické i marketingové zázemí, dají se sdílet zasedací a školící místnosti a koncentrovat podpora na jednom místě v různých službách. Je to jeden z prvních úkolů, jemuž se budu důsledně věnovat,“ řekl Havlíček.

CzechTrade a CzechInvest podle Doležala již nyní úzce spolupracují. „Například společně působí v regionech ČR, mají integrovanou zahraniční síť, společně realizují i mediální projekty a některé veřejné zakázky,“ uvedl ředitel. Podle něho je ale třeba vnímat obě tyto značky odlišně. „Cílem CzechTrade je poskytovat firmám i do budoucna takový efektivní servis, jaký od nás očekávají,“ uzavřel.

MPO loni v květnu oznámilo, že CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR ve spolupráci s MPO budou firmám nabízet společnou komplexní podporu. Takzvaný Tým Česko měl zajistit komplexní podporu od financování a pojištění, přes výzkum, inovace a rozvoj až po investice a vývoz.

O měsíc později ministerstvo uvedlo, že zahájilo proces slučování agentur CzechTrade a CzechInvest. Celková úspora z integrace může podle MPO dosáhnout až 150 milionů korun ročně. Mezi státem financované subjekty ekonomické diplomacie patří deset agentur a organizací a 15 útvarů ministerstev. Jejich roční provozní náklady dosahují 2,2 miliardy korun.

Babišova slova o roztříštěnosti exportní politiky státu potvrdil i jeden z účastníků podnikatelské mise Georgi Bidenko z malé české rodinné společnosti Environment Commerce CZ. „Vzhledem k množství agentur nebylo jasné, na koho se obrátit,“ uvedl s tím, že si raději sám našel čínskou firmu a obchod dojednal s pomocí čínské ambasády. Vše se mu podařilo do půl roku a dnes v Dubrovníku podepíše s čínskou stranou kontrakt na výstavbu dvou čistíren odpadních vod ve dvou čínských provinciích v celkové hodnotě 220 milionů juanů (téměř 743 milionů korun). Projekt by měl být hotov do roka, řekl Bidenko.

Babiš se už ve čtvrtek na okraj summitu setkal se svým čínským protějškem Li Kche-čchiangem. Po jednání uvedl, že čínské investice v České republice zatím nejsou na zcela uspokojivé úrovni. Je podle něj třeba, aby se „bezpočetné návštěvy a kontakty promítly i do byznysu“.

„Když jsem se díval na čísla obchodní výměny, tak to není žádná sláva,“ řekl Babiš, kterého v Chorvatsku doprovází přes 20 českých podnikatelů. Dodal, že Čína mezi rokem 2017 a 2018 zvýšila prodej do České republiky o šest miliard dolarů, kdežto „naše vývozy stouply jenom o 160 milionů“.

Druhý den v Dubrovníku začal setkáním s českými podnikateli. A bylo hodně konkrétní. Shodli jsme se, že musí skončit souboje ministerstev a agentur. Vše má mít jednu hlavu. S novým ministrem průmyslu @KarelHavlicek_ musíme rychle udělat inventuru našich zahraničních sítí. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 12. dubna 2019

„Určitě bychom byli rádi, kdyby čínské firmy u nás participovaly na nějakém PPP projektu. Že by si například vzaly dálnici Praha-Tábor,“ uvedl Babiš. Na PPP projektu se společně podílí soukromý i veřejný sektor. Babiš doufá, že se obchodní vztahy mezi Českem a Čínou zdynamizují po návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Číně, která je plánovaná na konec dubna.

„To saldo mě rozčiluje. Rád pomůžu, ale musí to být konkrétní. Musíte konkrétně vědět, co byste tam prodali,“ zopakoval dnes před českými podnikateli předseda vlády. „Já nevím, jak to tam funguje, v té Číně. Všichni tam chodí jak na klavír. To jsou masy delegací, znovu a znovu, a já se vždycky ptám: Co z toho vypadlo? Co jste tam prodali?“ dodal.

