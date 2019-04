Až po návratu z Číny. Zeman jmenuje Kremlíka a Havlíčka do vlády na konci dubna

Premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi navrhl změny v čele dvou ministerstev minulý týden. Kremlík nahradí Martu Novákovou, z dopravy odejde Dan Ťok (oba za ANO). Zatímco Ťok se rozhodl k rezignaci sám, Nováková odchází na přání Babiše.

Havlíček nyní působí jako místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jako o novém ministrovi se o něm spekulovalo dlouho. Kremlík je na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) náměstkem.

Po schůzce se Zemanem Havlíček řekl, že na zhruba hodinové schůzce hovořili o prioritách, které ho v resortu čekají. Budoucí ministr zmínil řešení energetické koncepce České republiky, snižování cen mobilních dat nebo podporu podnikatelů. Chtěl by také restrukturalizovat agentury, které podporují český export.

Kremlík po jednání se Zemanem potvrdil, že jej prezident jmenuje do funkce 30. dubna. Ve funkci by chtěl usilovat především o zjednodušení a zefektivnění legislativy v oblasti povolování liniových staveb. Za další prioritu označil zrychlení výstavby a přípravy klíčových dopravních staveb. „Z mého pohledu se jedná o stavby D3, D6, D35, D52 a samozřejmě silniční okruh kolem Prahy,“ řekl. Věnovat se chce i tomu, aby nedocházelo k protahování kolapsů na některých dálnicích. „Pokud bude vyžadována legislativní změna, samozřejmě ji budu iniciovat,“ podotkl. Se Zemanem mluvil i o mýtném. Za svou prioritu označil i zabezpečení kontinuity přechodu na mýto po 1. lednu 2020.

Kremlík chce pokročit i s budováním železnice na pražské letiště a do Kladna. Pokud se ukáže úspěšnost partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projekty) u dálnice D4, bude chtít tuto formu financování rozšířit i na další dopravní stavby, zejména na D3. Prázdné drážní budovy chce nabídnout veřejnosti. Do konce volebního období by chtěl, aby byly minimálně vytyčeny některé trasy vysokorychlostního železničního spojení. Pracovat chce také na zvýšení efektivity fungování Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah, ČD Carga a ČD Telematiky.

Babišovu personální politiku dnes zkritizoval předseda ODS Petr Fiala. „Na ministerstvo dopravy posílá Andrej Babiš člověka, jehož názory nikdo nezná, na ministerstvo průmyslu a obchodu zase člověka, který už léta říká to, co si premiér přeje slyšet,“ uvedl v tiskové zprávě. Oba ministři by podle ODS měli odpovědět na několik otázek.

Po Kremlíkovi chtějí občanští demokraté například zodpovědět, jak rozhodne o zpoplatnění nebo nezpoplatnění 900 kilometrů silnic 1. třídy, kdy bude zavedena elektronická dálniční známka, jak plánuje zrychlit přípravu staveb a kdy bude dokončena oprava dálnice D1. Na Havlíčka směřuje ODS otázky týkající se těžby lithia, výběru dodavatele nového jaderného bloku nebo snížení cen mobilních dat.

