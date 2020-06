ANO v Brně zruší svoji současnou organizaci, potvrdil Babiš

Předsednictvo hnutí ANO v úterý přijalo návrh na zrušení brněnské organizace a její nové vytvoření, jak informoval premiér a předseda hnutí Andrej Babiš. Ten už minulý týden avizoval, že tento krok vedení ANO navrhne, neboť ve hnutí nechce lidi, kteří mohou být napojeni na pochybné kauzy. Loni po razii policie na radnici Brna-středu skončil kvůli podezření z korupce ve vazbě bývalý místostarosta Jiří Švachula (zvolen za ANO).

Brněnské hnutí ANO řešilo v posledních týdnech velké spory. V březnu navrhl tehdejší místopředseda hnutí a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál zrušení tří brněnských organizací kvůli tomu, že někteří lidé mohli mít souvislost s kauzami spojenými se Švachulou. Původně byly buňky zrušeny, potom ale předsednictvo rozhodnutí změnilo.

Vokřál se minulý týden rozhodl z hnutí vystoupit, přestože měl na podzim vést kandidátku do krajských voleb. Lídrem tak bude současný hejtman Bohumil Šimek. Vokřál při vystoupení z hnutí uvedl, že nechce své jméno spojovat s lidmi, kteří hnutí využívají jen pro vlastní prospěch. Ponechá si ale zatím mandáty zastupitele Brna i Jihomoravského kraje.

Babiš minulý týden uvedl, že problém se měl řešit už dřív. „Musíme udělat radikální řez a distancovat se od toho, co se stalo,“ uvedl tehdy předseda hnutí. O situaci mluvil minulý týden i s Jiřím Faltýnkem, o kterém média v minulosti psala v souvislosti se Švachulou a možném ovlivňování zakázek. „Setkal jsem se s ním poprvé a ptal jsem se, jak je možné, že chodí takové informace. On to odmítl. Myslím, že pokud ho policie nekontaktovala, tak jsou to pomluvy a vymýšlí se věci, které neexistují,“ uvedl Babiš. Podle něj se ani nepodařilo zjistit, jakým způsobem přišel Švachula do hnutí.