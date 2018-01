ANO chce odsunout hlasování o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání

Imoba si stěžuje na to, že v době spáchání údajného podvodu nebyla v České republice zavedena trestní odpovědnost právnických osob. „Protože evropské právo neobsahuje žádnou bezprostředně účinnou právní úpravu těchto trestných činů a způsobu jejich trestání, může se podezření opírat pouze o vnitrostátní české právo, které však před 1. lednem 2012 trestní odpovědnost právnických osob neznalo,“ uvádí v otevřeném dopise předseda představenstva firmy Václav Knotek.



Podle Knotka také závěrečná zpráva úřadu pomíjí fakt, že skutek již prošetřovala česká policie, která má ohledně vyšetřování širší pravomoci než OLAF. „Úřad OLAF nedisponuje žádnými pravomocemi, které by překračovaly ve vztahu k dané věci možnosti Policie ČR,“ uvádí firma.



Společnost prý také neměla možnost se v průběhu vyšetřování úřadu hájit, nebylo jí sděleno, jaký čin OLAF vyšetřuje a neměla přístup do vyšetřovacího spisu.