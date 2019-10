ANO by ve volbách získalo přes 30 procent hlasů. Levicové strany posilují

Pirátům by v říjnu podle Medianu dalo hlas o jeden procentní bod méně voličů než v září. Stejně velký pokles oproti předchozímu průzkumu zaznamenali i občanští demokraté. SPD Tomia Okamury by podle modelu získalo osm procent hlasů. Hnutí by tak zvrátilo čtyři měsíce trvající sestupný trend.

Zlepšení o půl procentního bodu zaznamenala v říjnu dvojice levicových stran. Vládní ČSSD by podpořilo 7,5 procenta voličů a komunisty sedm procent hlasujících.

Starostům a TOP 09 by odevzdalo hlas shodně šest procent voličů. Pro oba subjekty to znamená mírné zlepšení. Lidovcům přisoudil říjnový volební model 4,5 procenta hlasů, o jeden procentní bod méně než v září. Při zohlednění statistické chyby mají ale lidovci podobnou šanci na vstup do Sněmovny jako STAN a TOP 09, uvádí Median. Zeleným by dala hlas dvě procenta voličů. Podpora hnutí Trikolóra je o půl procentního bodu nižší.

Z dlouhodobého hlediska si po dvou letech od sněmovních voleb nejvíce polepšili Piráti, které v říjnu 2017 volilo 10,8 procenta hlasujících. „Naopak nejvíce ztratila SPD, což může souviset s upozaděním problematiky migrační krize,“ uvádí Median. Okamurovo hnutí ve volbách dostalo více než 10,6 procenta hlasů. Přesto je podle Medianu poměr sil v říjnovém volebním modelu v podstatě stejný, jako byl v roce 2017.

Volební model říjen 2019:

Volební model říjen 2019 ( Autor: Median )

Zdroj: Median

Statistická chyba průzkumu podle Medianu činí 1,5 procentního bodu u menších stran a tři procentní body u nejsilnějších stran. Median zjišťoval také podíl pevného jádra voličů jednotlivých stran a jejich nejvyšší volební potenciál. Nejlépe je na tom dlouhodobě ANO. Pokud by hnutí volili všichni lidé, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb, mohlo by získat 33,5 procenta voličů. Přesvědčených voličů mělo ANO 20,5 procenta.

Volební potenciál Pirátů činil 19 procent a ODS 16,5 procenta. Občanští demokraté ale měli o něco silnější voličské jádro než Piráti, a to sedmiprocentní proti šestiprocentnímu. SPD by mohla získat hlasy 12,5 procenta voličů, přesvědčených je 5,5 procenta.

Starostové by si mohli připsat až 12 procent hlasů, jistý zisk by ale měli 2,5procentní. O volbě TOP 09 vážně uvažovalo 11 procent voličů a o volbě lidovců 7,5 procenta. Jistý zisk TOP 09 by byl tříprocentní, KDU-ČSL 2,5 procentní.

Z levicových stran měla ČSSD slabší jádro voličů než KSČM, zároveň ale měla vyšší volební potenciál. Sociální demokraté by mohli pomýšlet na zisk 11 procent, komunisté na devět procent hlasů. Skalních voličů ČSSD byla čtyři procenta a KSČM šest procent.

