ANO by ve volbách dostalo 30 procent. ODS se těsně drží před Piráty

Dubnových 29,5 procenta pro ANO je o procentní bod méně než v březnu. Piráti zůstali na svém, ODS si polepšila o půl procentního bodu. Vzhůru o procentní bod se dostali sociální demokraté. Procentní bod naopak ztratila SPD a 1,5 bodu ubylo komunistům.

„Strany jako KDU-ČSL, Starostové a TOP 09 oscilují okolo pěti procent. Pokud by se volby konaly v březnu, na nejvíce hlasů by mohli pomýšlet u STAN. S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku však mají všechny tři subjekty podobnou šanci na vstup do Sněmovny,“ uvedl Median. Starostové a nezávislí by v dubnu dostali 5,5 procenta, lidovci 4,5 procenta a TOP 09 by získala čtyři procenta.

Volební model agentury Median:

Zdroj: Median

Median upozornil, že průzkum se z většiny konal v období, kdy se spekulovalo o výměně ministrů dopravy a průmyslu a obchodu. „Zhruba čtvrtina respondentů odpovídala již v době, kdy policie zveřejnila návrh na trestní stíhání premiéra (Andreje) Babiše a kdy odstoupil ministr spravedlnosti (Jan) Kněžínek,“ podotkla agentura.

Účast ve volbách v průzkumu avizovalo 61 procent dotázaných. Jít k urnám chce určitě polovina a spíše ano 11 procent. Volit určitě nechce téměř třetina lidí.

V průzkumu mezi 23. březnem a 24. dubnem se agentura Median dotazovala 1011 lidí ve věku 18 a více let.

