Ani na druhý pokus. Poslanci nezvolili Ondráčka do čela komise pro GIBS

Ondráček potřeboval ke zvolení 94 hlasů, dostal jich 83, uvedl předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Hlasovací lístky si vyzvedlo 186 poslanců, volby se zúčastnilo 128 z nich.

Ondráčkova nominace do čela komise budila spory kvůli jeho působení za socialismu. Dnešní volba se konala v době výročí takzvaného Palachova týdne v lednu 1989, při němž jako příslušník pohotovostního útvaru Veřejné bezpečnosti zasahoval proti kritikům tehdejšího režimu i Ondráček.

Je výročí Palachova týdne a my hlasujeme o tom, jestli ten, který mlátil lidi pendrekem, má být předsedou komise, která bude kontrolovat činnost policie. Vidím v tom jediné pozitivum. Po 28 letech od revoluce se ukáže, kdo je s kým. — Markéta Adamová (@market_a) 17. ledna 2018

Přečtěte si komentář Petra Weikerta:

Těsně před Vánocemi sice Sněmovna Ondráčka do čela komise zvolila, předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) ale volbu anuloval. Panovaly pochyby o tom, zda volební komise určila správně počet hlasů nutných ke zvolení.

Ondráček je jediným zástupcem KSČM v komisi. Pokud by komunisté chtěli do další volby navrhnout jiného nominanta, musela by nechat Ondráčka v komisi nahradit.

Přečtěte si také: