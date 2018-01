Americké úřady znovu v provozu. Kongres schválil prozatimní financování

Americký Kongres schválil v pondělí prozatímní financování vlády, která je již od soboty bez peněz. Návrh, který by měl podle Bílého domu co nejrychleji podepsal prezident Donald Trump, zajišťuje chod úřadů do 8. února. Vládní rozpočet získal po dlouhém vyjednávání klíčovou podporu části opozičních demokratů, kteří za svůj souhlas požadovali republikánskou podporu pro zákon chránící přistěhovalce.