Alternativa pro Německo se zmítá v krizi, strana rozhoduje o svém směřování

Germany, INSA poll:



CDU/CSU-EPP: 37% (-0.5)

GRÜNE-G/EFA: 18% (+1.5)

SPD-S&D: 14%

AfD-ID: 10.5% (-0.5)

LINKE-LEFT: 7.5%

FDP-RE: 6% (-0.5)



+/- vs. 8-11 May



Fieldwork: 15-18 May '20

Sample size: 2,092

