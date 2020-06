500miliardový schodek rozpočtu míří ve Sněmovně ke druhému čtení. Opoziční návrh neuspěl

Vládní návrh na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun propustila Sněmovna po pěti hodinách debaty do druhého čtení. Předloha odolala opozičnímu návrhu na vrácení vládě k přepracování. Nyní ho dostane k projednání rozpočtový výbor. Ve druhém čtení budou mít poslanci možnost přednášet své pozměňovací návrhy. Závěrečné schvalování se očekává v první polovině července.

Vláda kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru a opatřením proti ní přišla s návrhem na zvýšení schodku už potřetí. Původně schválený schodek 40 miliard se postupně zvýšil nejprve na 200 miliard, poté na 300 miliard a nyní má být 500 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doufá v to, že tato změna rozpočtu je už poslední.

Vláda původně navrhovala, aby Sněmovna schválila navýšení schodku ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze. Tento postup nejprve minulý týden nedoporučil rozpočtový výbor a nyní ho neschválila ani Sněmovna. Novela tak musí absolvovat všechna tři čtení. Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) a předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek řekli, že Sněmovna novelu projednává jako běžnou změnu zákona. Podle nich to znamená, že poslanci budou moci podávat i takové pozměňovací návrhy na přesuny peněz, u nichž neuvedou jejich zdroj. Mohlo by to znamenat i výsledné zvýšení schodku nad navržených 500 miliard.

Původně schválený rozpočet na letošní rok počítal s příjmy 1 578,1 miliardy korun, nejnovější návrh přichází s příjmy 1 364,8 miliardy. Původně schválené výdaje činily 1 618,1 miliardy korun, nyní proti tomu vzrostly na 1 864,8 miliardy korun. Státní dluh se má letos zvýšit celkově o 481 miliard korun.

Většina opozice návrh kritizovala. Vytýkala vládě hlavně to, že neuvedla přesně, na co chce dodatečně získané peníze využít, nebo že se nepokouší o úspory. Premiér Andrej Babiš (ANO) předložil jako poslanec pozměňovací návrh, který rozdělení peněz upřesňuje.

„Ten schodek 500 miliard je nutné vnímat optikou toho, co všechno státní rozpočet sanuje,“ zdůraznila Schillerová. Jde například o zvýšené výdaje ve zdravotnictví, propad příjmů státního rozpočtu, pomoc zaměstnavatelům v regionech, podporu zaměstnanosti a spotřebu v regionech. Podle ní se to projeví i na vyšších příjmech z daní v rámci jejich rozpočtového určení.

Rozpočet podpořila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Řekla, že díky vládě a rychlé reakci Parlamentu není 350 tisíc lidí bez práce a můžou nadále živit svoji rodinu. „My jsme ochotni diskutovat v druhém a třetím čtení o výši 500 miliard schodku. Ale předem chci říci, že nebudou-li vyslyšeny naše pozměňovací návrhy, nebude-li například přidáno zdravotním sestrám v sociálních oblastech, potom naši podporu nečekejte,“ řekl poslanec KSČM Stanislav Grospič. Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek neúspěšně navrhoval, aby Sněmovna vládě vrátila rozpočet s doporučením snížit výdaje a schodek o 80 miliard korun a doplnit do materiálu makroekonomický rámec.