Nová linka Gebrüder Weiss zrychluje obchod s Pyrenejským poloostrovem

Krátké dodací lhůty a pružná přeprava dnes určují tempo obchodu. Firmy se musí rychle rozhodovat a reagovat na změny poptávky, proto potřebují, aby jejich dodavatelské řetězce byly odolné a držely krok. Expresní sběrné linky se tak stávají nenápadným, ale zásadním nástrojem, který pomáhá firmám zůstat konkurenceschopnými a udržet zboží v pohybu po celé Evropě.
Do Španělska už za dva dny
Rostoucí zájem o tento typ služby potvrzuje také nová sběrná linka z České republiky do Španělska a Portugalska, jejíž provoz zahájila mezinárodní přepravní a logistická společnost Gebrüder Weiss na začátku září. Přímé spojení z Prahy výrazně minimalizuje překlady zásilek a zajišťuje rychlejší a spolehlivější doručení. Zásilky do Španělska jsou doručovány během dvou až tří pracovních dnů a do Portugalska během čtyř až pěti pracovních dnů od odjezdu linky. Služba navíc umožňuje flexibilní plánování, přehledné sledování zásilek a zahrnuje i přepravu nebezpečného zboží.
Autor: gettyimages.com
Nová expresní linka je součástí širší nabídky GW pro.line, celoevropského standardizovaného řešení pro přepravu kusových a sběrných zásilek. Díky denním odjezdům, definovaným časům doručení „z domu do domu“ a digitální podpoře představuje flexibilní a spolehlivé řešení pro firmy napříč obory.
Hnací motor změn
„Expresní sběrné linky jsou jedním z příkladů, jak se obor přizpůsobuje rychle se měnícím potřebám trhu. Rostoucí nároky zákazníků ženou logistiku kupředu,“ uvádí Jan Kodada s tím, že nové technologie, tlak na udržitelnost i proměny spotřebitelského chování nutí přepravní společnosti hledat efektivnější a šetrnější způsoby přepravy. Logistika se tak stává jedním z motorů moderní ekonomiky a směřuje k inovativním řešením na plný plyn.