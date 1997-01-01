Menu Zavřít

Nová linka Gebrüder Weiss zrychluje obchod s Pyrenejským poloostrovem

Rychlost, spolehlivost, možnost sledovat zásilku v reálném čase a zároveň ekonomická efektivita, to jsou dnes hlavní požadavky firem na poskytovatele logistických a přepravních služeb. „Náš obor se těmto rostoucím nárokům přizpůsobuje, přičemž jedním z klíčových nástrojů se stávají expresní sběrné linky. Tento model pravidelné přepravy konsolidovaných zásilek zákazníkům umožňuje využívat výhody expresních služeb s optimalizovanými náklady na přepravu,“ popisuje Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss ČR.

Krátké dodací lhůty a pružná přeprava dnes určují tempo obchodu. Firmy se musí rychle rozhodovat a reagovat na změny poptávky, proto potřebují, aby jejich dodavatelské řetězce byly odolné a držely krok. Expresní sběrné linky se tak stávají nenápadným, ale zásadním nástrojem, který pomáhá firmám zůstat konkurenceschopnými a udržet zboží v pohybu po celé Evropě.

Do Španělska už za dva dny

Rostoucí zájem o tento typ služby potvrzuje také nová sběrná linka z České republiky do Španělska a Portugalska, jejíž provoz zahájila mezinárodní přepravní a logistická společnost Gebrüder Weiss na začátku září. Přímé spojení z Prahy výrazně minimalizuje překlady zásilek a zajišťuje rychlejší a spolehlivější doručení. Zásilky do Španělska jsou doručovány během dvou až tří pracovních dnů a do Portugalska během čtyř až pěti pracovních dnů od odjezdu linky. Služba navíc umožňuje flexibilní plánování, přehledné sledování zásilek a zahrnuje i přepravu nebezpečného zboží.

Nová expresní linka je součástí širší nabídky GW pro.line, celoevropského standardizovaného řešení pro přepravu kusových a sběrných zásilek. Díky denním odjezdům, definovaným časům doručení „z domu do domu“ a digitální podpoře představuje flexibilní a spolehlivé řešení pro firmy napříč obory.

Hnací motor změn

„Expresní sběrné linky jsou jedním z příkladů, jak se obor přizpůsobuje rychle se měnícím potřebám trhu. Rostoucí nároky zákazníků ženou logistiku kupředu,“ uvádí Jan Kodada s tím, že nové technologie, tlak na udržitelnost i proměny spotřebitelského chování nutí přepravní společnosti hledat efektivnější a šetrnější způsoby přepravy. Logistika se tak stává jedním z motorů moderní ekonomiky a směřuje k inovativním řešením na plný plyn.

Koncern Gebrüder Weiss s mateřskou společností v Rakousku je globálním poskytovatelem komplexních logistických služeb s přibližně 8 600 zaměstnanci a 180 vlastními pobočkami. V České republice působí společnost Gebrüder Weiss spol. s r.o. od roku 1992, v současnosti zaměstnává 390 zaměstnanců v 10 pobočkách. 

Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru. Rodinná společnost, jejíž historie v dopravním odvětví sahá více než 500 let do minulosti, je dnes díky široké škále ekologických, ekonomických a sociálních opatření považována za průkopníka i v oblasti udržitelného hospodaření.

