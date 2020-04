„Vytvořil koronavirus, chce čipovat a vydělávat na vakcíně.“ Gates se stal hvězdou konspiračních teorií

Zakladatel Microsoftu a druhý nejbohatší člověk na světě, Bill Gates, je aktuálně nejvděčnějším tématem konspiračních teorií, které se točí kolem světové pandemie koronaviru. Vyplývá to z dat sesbíraných deníkem The New York Times a společností Zignal Labs, která se zaměřuje na analýzu médií.

Bill Gates to má těžké, v hledáčku fanoušků a tvůrců konspiračních teorií je kvůli své vakcinační iniciativě už dlouho. Nyní ale zažívá americký technologický miliardář doslova boom popularity, všímá si portál The Verge. Konspirační teorie spojující Gatese s koronavirem a nemocí covid-19, kterou virus způsobuje, byly v televizním vysílání a na sociálních sítích od února do dubna zmíněny rekordně celkem 1,2 milionkrát, spočítala firma Zignal Labs.

Je to zhruba o třetinu více, než se v tom samém období objevovaly zmínky o druhé nejpopulárnější konspiraci kolem koronaviru dávající propuknutí a šíření nemoci do souvislosti s budováním a spouštěním mobilních sítí 5G. Konspirace o sítích páté generace a koronaviru ve své popularitě vyvrcholily v dubnu na počtu celkem 18 tisíc zmínek denně. A například v Británii přinesly i reálné dopady v podobě zapalovaných mobilních vysílačů.

Hoaxy, jejichž tématem je Gates, se šíří na YouTube, Twitteru a Facebooku. The New York Times za tento rok napočítalo na Facebooku celkem 16 tisíc příspěvků. Ty byly posléze „likeovány“ či o nich bylo uživateli diskutováno v téměř 900 tisících případech. Desítka těch nejpopulárnějších konspiračních videí o Gatesovi a koronaviru na YouTube během března a dubna zaznamenala téměř pět milionů zhlédnutí.

Konspirace se různí v tom, jak Gatese a virus propojují. Některé zakladatele Microsoftu přímo viní z toho, že covid-19 vyrobil za účelem zisku z vývoje vakcín. Podle jiných je Gates součástí skupiny spiklenců, která má za cíl uškodit lidstvu a zavést systém globálního sledování.

V posledních týdnech je na YouTube rovněž velmi populární záznam Gatesova projevu z roku 2015, ve kterém miliardář varuje, že největší hrozbou pro lidstvo není jaderná válka, ale právě infekční choroba. Video získalo na 25 milionů nových zhlédnutí. Podle The New York Times fanoušci konspiračních teorií soudí, že záznam je důkazem toho, že Gates plánuje využít pandemii ke svému osobnímu prospěchu.

Vodu na mlýn příznivcům konspiračních teorií dodal Gates také v březnu, když zmínil možnost zavedení „digitálních certifikátů“ pro ty, kteří se z viru zotavili, byli na něj testováni, nebo by v budoucnu obdrželi vakcínu, jejíž vývoj Gates financuje hned v několika institucích. Tvůrci těchto teorií ovšem jeho slovům „dodali šťávu“ , když slova zakladatele Microsoftu interpretovali tak, že by zmiňované certifikáty měly mít podobu mikročipů použitelných ke sledování lidí.

Gates se k nárůstu „vlastní popularity“ mezi fanoušky konspirací nevyjádřil. Nicméně Mark Suzmanová, šéfka nadace manželů Billa a Melindy Gatesových, uvedla, že je „znepokojivé, že lidé šíří dezinformace ve chvíli, kdybychom se všichni měli snažit hledat cesty ke vzájemné spolupráci a záchraně životů“.

